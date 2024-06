Moderaterne har kun har det ene ben i Bruxelles, men Stine Bosse er glad. Formands ambition var to mandater.

Selv om Moderaterne står til slet ikke at blive repræsenteret i EU-Parlamentet i TV 2's valgstedsmåling, er spidskandidat Stine Bosse "glad for, der hvor vi står lige nu".

Det siger hun på vej ind til partiets valgfest søndag aften.

Tidligere har formand Lars Løkke Rasmussen (M) udtalt, at hans ambition var to mandater.

- Vi er ikke på to, og det kan man så diskutere. Det ville vi selvfølgelig gerne, siger Stine Bosse.

- Men vi er et to år gammelt parti, og jeg har en meget ambitiøs partiformand, og det er jeg stolt og glad for. Jeg ville selvfølgelig også gerne have haft, at der var to, og det er der så formentlig ikke. Men vi er superglade for, hvor vi står.

Stine Bosse anerkender dog også, at partiet står "lidt usikkert".

I DR's valgstedsmåling står Moderaterne med nød og næppe til at få et mandat. DR's måling giver partiet 6,2 procent af stemmerne. Hos TV 2 er det 5,5 procent af stemmerne, der går til Moderaterne.

Spidskandidaten fra Moderaterne ankom til valgfesten sammen med Bergur Løkke Rasmussen, der er nummer to på partiets liste.

På et tidspunkt bryder Bergur Løkke ind, da journalister flere gange forsøger at få Stine Bosse til at sætte ord på sit ansvar, hvis valgstedsmålingerne står til troende.

- Vi har ført en stærk valgkamp, og det har været en fornøjelse at være sammen med Stine, siger han.

Det er første gang, at Moderaterne stiller op til EU-parlamentsvalg. Partiet er dog repræsenteret i Bruxelles, da Bergur Løkke skiftede fra Venstre til Moderaterne i marts 2023.

- Alt i alt hæfter jeg mig mest ved, at vi står næsten lige med gamle, etablerede partier, der har gjort det her utrolig mange gange før, siger Bergur Løkke til valgfesten om valgstedsmålingerne.

/ritzau/