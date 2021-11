Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at landets statsminister Mette Frederiksen (S) et godt stykke tid har været i pressens søgelys i forbindelse med aflivningen af alle mink i Danmark – særligt på grund af en lang række slettede sms'er op mod den beslutning.

Men sms-sagen mener den nu genvalgte socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel, altså ikke har haft indflydelse på valget.

Det til trods for at Socialdemokratiet er gået markant tilbage, og Peter Rahbæk Juel har mistet langt over halvdelen af sine personlige stemmer siden sidste kommunalvalg.

»Vi har i hvert fald ikke mødt sms-snakke, når vi har været ude på kampagne. Vores oplevelse er faktisk, at folk fint har været i stand til at afkoble sms'er fra lokalpolitikken,« siger Peter Rahbæk Juel.

Men til trods for borgmesterens analyse af de slettede sms'ers betydning for dette års kommunalvalg, så ændrer det ikke på, at Socialdemokratiet er gået markant tilbage – ikke kun i Odense, men i hele landets fire største byer.

»Det er selvfølgelig rigtigt, at der op til kommunalvalget blev afholdt et pressemøde, og at sagen om sms'erne er blevet kørt noget op i de nationale medier,« siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

»Til dette valg er der selvfølgelig en generel tendens til, at Socialdemokratiet går tilbage i de store byer. Det kalder naturligvis på, at man nationalt får evalueret, hvad der præcist har ramt Socialdemokratiet i de store byer.«

Dagen inden valget havde Peter Rahbæk Juel fået forstærkning fra øverste skuffe, da statsminister Mette Frederiksen lagde vejen forbi Odense.

Her gik de to sammen ned gennem Odense gågade og delte roser ud. To dage senere måtte Peter Rahbæk Juel sande, at han til dette kommunalvalg havde indkasseret et godt stykke under halvdelen af de personlige stemmer, som han fik ved sidste kommunalvalg i 2017.

Men han forklarer, at der kan lægge mange årsager til grund for den enorme personlige tilbagegang.

»Der er et generelt mønster af, at der ikke er høje antal af personlige stemmer. Det ser ud til, at der er sket en adfærdsændring i, om man stemmer på partiet eller personligt på en spidskandidat,« siger Peter Rahbæk Juel og afslutter:

»Der kan være mange årsager til, at man sætter sin stemme, som man gør. Vi havde et historisk valg sidste gang, men der er mange andre faktorer, som vi endnu ikke har overvejet endnu.«

Dagen efter kommunalvalgets afslutning har Justitsministeriet oplyst, at det ikke har været muligt at genskabe sms'er fra Mette Frederiksens eller andre ansatte i Statsministeriets telefoner.

»Hvis jeg selv kunne vælge på alle hylder, ville jeg ønske, at materialet var blevet genskabt, så alt relevant kunne fremlægges for kommissionen, og så denne mistænkeliggørelse kunne ophøre,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S), der tog initiativ til at bede om politiets hjælp, da sagen kom frem i offentligheden.

Justitsministeren kan godt forstå, hvis nogen synes, at timingen for udmeldingen er påfaldende.