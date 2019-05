Dansk Folkeparti står til at gå markant tilbage i forhold til valget for fire år siden, og ved EP-valget fik partiet noget af en vælgerlussing.

Men det får ikke formand Kristian Thulesen Dahl til at ryste på hånden, når det kommer til hans egen fremtid i partiet.

»Nu så jeg Søren Pape fra De Konservative være ude og sige, at han går af som partiformand, hvis ikke partiet får seks mandater. Jeg ser det lige modsat. Jo sværere det er for Dansk Folkeparti, jo vigtigere er det, at kaptajnen bliver stående og er parat til at føre skibet sikkert i havn,« sagde han, da han var inde og svare på spørgsmål fra B.T.s læsere i en Facebook-live onsdag.

DF-formanden overvejer nemlig ikke at gå af, selvom partiet står til en vælgerlussing på onsdag, fortalte han B.T.s følgere.

Jeg kender Pia rigtig godt og kunne se på hende, at hun forsøgte at spise sine ord lige efter

»Hvis jeg så meget som overvejede det, ville det være det samme som at sige, at jeg er her, når der er medvind, og jeg er væk, når vi får modgang.«

Kristian Thulesen Dahl blev konfronteret med spørgsmål fra flere vælgere, der føler sig svigtet, når det kommer til en af Dansk Folkepartis mærkesager: ældreplejen.

For i Dansk Folkepartis tid som støtteparti for Lars Løkke Rasmussens regeringer er der blevet færre 'varme hænder' til at tage sig af den personlige pleje og støtte til ældre, selvom partiet gik til valg på det modsatte.

Kristian Thulesen Dahl fortryder, at der fra Christiansborg ikke blev detailstyret mere i forhold til, hvad pengene til de ældre er blevet brugt til.

Vi kunne godt have sagt til kommunerne, at de ville få de ekstra penge, hvis de ansatte ekstra personale

»Vi vedtog at give kommunerne en ekstra ældremilliard, men det har siden vist sig, at pengene er blevet brugt til at lappe huller mange andre steder end på ældreområdet ude i kommunerne. Det ærgrer mig. Måske skulle vi have gjort mere for at have sikret, at pengene blev brugt som tilsigtet,« sagde han.

»Det er rigtigt, at vi ikke har detailstyret i forhold til antallet af ansatte. Vi kunne godt have sagt til kommunerne, at de ville få de ekstra penge, hvis de ansatte ekstra personale. Men et eller andet sted bør det være sådan, at hvis vi leverer pengene til en kommune, så skal de også bruge dem på det.«

Kristian Thulesen Dahl erkendte dog, at pensionisterne nok er ligeglade med, om det skyldes politikerne på Christiansborg eller ude i kommunerne.

DF-formanden forklarede også, at Folketingets formand, Pia Kærsgaard, nok havde trådt lidt forkert, da hun bruge ordet 'klimatosser' på valgaftenen som forklaring på DF's tilbagegang.

»Jeg kender Pia rigtig godt og kunne se på hende, at hun forsøgte at spise sine ord lige efter at have brugt ordet 'klimatosser',« sagde han og fortsatte.

»Det, Pia mente, var, at der er gået lidt klimahysteri i den, som vi også har udtalt ved andre lejligheder. Men selvfølgelig tager vi danskernes klimabekymringer seriøst.«