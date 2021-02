På grund af mutationer af coronavirus skal Danmark fortsat opretholde grænsekontrollen ifølge statsministeren.

Regeringen er opmærksom på den løftede pegefinger fra EU-Kommissionen over grænsekontrollen, men vælger at ignorere den.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag ved et kort pressemøde efter en tale om Europa i Industriens Hus i København.

- Min holdning til grænsekontrol er den samme, som den har været hele vejen igennem. Der i epidemien, hvor vi har behov for grænsekontrol, der skal vi selvfølgelig have grænsekontrol, siger hun.

I alt er seks lande blevet varskoet om, at deres grænsekontrol strider mod den fri bevægelighed, hvilket er et kerneområde i unionens samarbejde.

Det drejer sig ud over Danmark om Belgien, Finland, Tyskland, Sverige og Ungarn.

Udmeldingen blev sendt til landene mandag. Landene har ti dage til at svare på bekymringerne om, at de har overtrådt de fælles retningslinjer for håndteringen af pandemien.

Mette Frederiksen er dog klar i mælet allerede nu.

- Det handler om, hvordan vi håndterer pandemien på det tidspunkt og sted, hvor vi står lige nu. Lige nu er vi i en frygtelig tidskamp på grund af sæson, mangel på vacciner og mutationer.

- Det er på grund af mutationer, vi har behov for grænsekontrol. Hvis ikke der var mutationer, ville vi slet ikke have behov for den grænsekontrol, som vi har i dag. Det er mit bedste bud, siger Mette Frederiksen.

Danmark har haft grænsekontrol siden pandemiens indtog i Europa i marts 2020.

Det kan teoretisk set føre til, at der indledes en sag mod Danmark for overtrædelsen af EU-retten. Men det vurderes at være usandsynligt.

Debatten om landenes grænsekontrol har i højere grad handlet om Ungarn og Tyskland, da sidstnævnte har mødt kritik fra medlemslandet Østrig, der grænser op til den europæiske stormagt.

/ritzau/