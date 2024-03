Fra valg i 2019 til valg i 2022 er tillid stabil til politikere. Det overrasker forsker bag valgundersøgelse.

Minksag, coronapandemi, inflation.

Det har ikke skortet på store, dramatiske begivenheder, der har kunne påvirke borgernes tillid til politikerne på Christiansborg.

Men selv om der ifølge professor Rune Stubager fra Aarhus Universitet de seneste år har været en "udbredt opfattelse af, at borgernes tillid til politikerne er i krise", så er virkeligheden en anden.

For borgernes tillid til politikerne målt fra folketingsvalget i 2019 til valget i 2022 er ikke faldet, men er i stedet stabil.

Det viser den store valgundersøgelse af folketingsvalget 2022, der udkommer som bog med titlen "Partiledernes kamp om midten" torsdag.

- Når man tager i betragtning, at al den diskussion, vi har haft, i forbindelse med nedlukninger, coronapandemien og også det, at der faktisk er mange politikere, der taler om en decideret tillidskrise - herunder i forholdet mellem politikere og befolkningen - så synes vi, at det var bemærkelsesværdigt, siger Rune Stubager.

Der er dog en "lille krølle" på resultatet også.

- Vi måler faktisk den højeste andel nogensinde, der siger, de har meget lille tillid til politikerne. Men selv det er ikke nogen markant stigning siden 2019.

Forklaringen på den stabile tillid er ikke, at vælgerne har glemt diverse politiske sager, forklarer Rune Stubager.

Vælgere, der eksempelvis er tilfredse med håndteringen af Minksagen og coronapandemien, har i højere grad tillid til politikerne, mens det modsatte gælder for vælgere, der ikke er tilfreds med håndteringen af sagerne.

Og der er nogenlunde lige mange, der synes det gik godt og skidt, siger professoren.

- Det er ikke, fordi vælgerne slet ikke har taget notits af, hvad der er sket og ikke taget det med i deres dannelse af den politiske tillid. Men det balancerer bare i virkeligheden ud på det overordnede niveau, siger Rune Stubager.

Han pointerer dog, at undersøgelsen jo baserer sig på data indsamlet lige efter valget i november 2022.

- Siden er der jo løbet noget vand i åen. Min forventning vil være, at hvis vi lavede en tilsvarende undersøgelse nu, ville vi måle et lavere niveau (af tillid, red.).

Det skyldes, at eksempelvis dannelse af en bred regering og afskaffelsen af store bededag som en helligdag har været upopulær hos grupper af vælgere, lyder det.

Valgundersøgelsen har endnu en gang Rune Stubager og professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet som hovedforfatter. Undersøgelsen er lavet efter hvert folketingsvalg siden 1971.

Kapitel 3, der omhandler borgernes tillid til politikerne, er ud over Rune Stubager skrevet af Frederik K. Kjøller, der er postdoc ved Københavns Universitet.

Data bag undersøgelsen af borgernes tillid er hovedundersøgelsen i bogen, hvor 2823 repræsentative vælgere har deltaget efter valget i 2022, samt en panelundersøgelse med 3814 respondenter, der deltog i valgundersøgelsen i 2019 også.

/ritzau/