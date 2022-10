Lyt til artiklen

Folketinget har indgået en historisk aftale om, at Danmark inden udgangen af 2033 skal bruge mindst to procent af BNP på forsvaret.

Alligevel svarer ti ud af regeringens egne ministre »neutral« i TV2s kandidattest, hvor de bliver spurgt direkte, om Danmark skal leve op til NATOs krav og det nationale kompromis inden 2033.

Det viser en gennemgang, som B.T. har foretaget.

Blandt de ti ministre, som har svaret »neutral« er blandt andre forsvarsminister Morten Bødskov og udenrigsminister Jeppe Kofod. I alt har 18 ud af tyve ministre svaret på kandidattesten. Landets to øverste ministre – statsminister Mette Frederiksen og finansminister Nicolai Wammen – har ikke taget testen.

Statsminister Mette Frederiksen har for nylig udtalt, at det kan være, at Danmark skal bruge endnu flere penge på forsvar end blot de to procent.

Det nationale kompromis er kommet i stand, efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar i år og blev underskrevet af Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Konservative 6. marts i år.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige underskrev ikke, da partierne ønskede at bevare forsvarsforbeholdet, som var en del af aftalen. Ingen af de blå partiledere har dog svaret »neutral« på samme spørgsmål i TV2s kandidattest, men har svaret enig eller helt enig.

At hele ti ministre i regeringen svarer »neutral« på at Danmark skal bruge to procent af BNP på forsvar inden 2033 vækker bekymring i Venstre.

»Det skaber usikkerhed i en tid, hvor der er brug for ro omkring Forsvaret. Vi står med kæmpe usikkerhed og krig i Europa,« siger Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt og fortsætter:

Sådan svarede ministrene I TV2s kandidattest har 18 af regeringens 20 ministre svaret på om »Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret, inden 2033 begynder« med svarmulighederne »helt uenig«, »uenig«, »neutral«, »enig«, og »helt enig.«



Følgende ministre svarede »neutral«

Forsvarsminister Morten Bødskov

Udenrigsminister Jeppe Kofod

Social- og ældreminister Astrid Krag

Transportminister og minister for ligestilling Trine Bramsen

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn

Erhvervsminister Simon Kollerup.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen

Skatteminister Jeppe Bruus

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen

Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen



Følgende ministre svarede »enig«

Justitsminister Mattias Tesfaye

Sundhedsminister Magnus Heunicke

Kulturminister og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen

Miljøminister Lea Wermelin

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek



Følgende ministre svarede »helt enig«

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen



Disse ministre har ikke svaret på TV2s kandidattest

Statsminister Mette Frederiksen

Finansminister Nicolai Wammen

»Det er meget bemærkelsesværdigt,« siger han.

Nye Borgerlige er også meget lidt begejstrede.

»Det er meget bekymrende, at regeringens ministre melder sådan ud. Det er fuldstændigt afgørende, at vi har et forsvarsbudget, der matcher løftet til NATO. Det er noget, som vi skal prioritere,« siger Nye Borgerliges formand Pernille Vermund, som fortsætter:

»Hvis en stor del af regeringens ministre åbenbart ikke er sikre på det, så ved jeg ikke, hvad det er for en fremtid, som vi ser ind i,« siger Vermund.