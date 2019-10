»Lars Løkke Rasmussen har jeg haft en god samtale med. Han har ønsket at indtræde i Det Udenrigspolitiske Nævn.«

Sådan kunne en smilende Jakob Ellemann-Jensen i slutningen af september fortælle, efter at den nye Venstre-formand havde fundet en rolle i partiet til Lars Løkke.

Nu spoler vi tiden en uge frem, for fredag klokken 10 fandt det første møde i Det Udenrigspolitiske Nævn så sted.

Men særligt én person manglede rundt om mødebordet.

Lars Løkke Rasmussen.

Det erfarer B.T. gennem flere kilder, der var til stede på mødet.

Ingen af kilderne er klar over, hvorfor Lars Løkke ikke mødte op, men fortæller, at de tre andre Venstre-repræsentanter Marcus Knuth, Michael Aastrup Jensen og Jakob Ellemann-Jensen var til stede under dele af mødet eller hele mødet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke om, hvorfor han ikke var til stede på mødet.

Venstre-mandens rolle var var ellers uvis op gennem hele september, efter både han og Kristian Jensen trak sig fra Venstres politiske ledelse i slutningen af august, men den 26. september kunne Jakob Ellemann-Jensen altså fortælle, at Løkke skulle repræsentere Venstre i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Løkke var - i modsætning til Kristian Jensen - ikke til stede under torsdagens åbningsdebat i Folketinget, men her havde den tidligere statsminister trods alt heller ingen rolle - i modsætning til dagens møde.

Den tidligere Venstre-formand viste sig altså ikke til nævnsmødet, men til gengæld gav han lyd fra sig gennem det firma, som står for billetsalget til Løkkes bogturné.

'Efter massiv interesse er vi glade for nu at kunne folde vores samtaleaftener med Lars Løkke Rasmussen ud til endnu flere byer rundt i landet i 2020,' lød det fredag formiddag i en pressemeddelelse.