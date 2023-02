Lyt til artiklen

Rejsen var i fare på grund af afstemning om store bededag.

Men nu er Lars Løkke Rasmussen på vej til Indien, selvom hans ministerkollega Magnus Heunicke bliver hjemme.

Det skriver udenrigsministeren på Twitter.

»På vej i lufthavnen,« skrev han lørdag aften til en video.

Den grønne eksporttur til Indien var ifølge Lars Løkke Rasmussens udlægning i potentiel fare, fordi en række partier har valgt at opsige de såkaldte clearingaftaler til afstemningen om afskaffelsen af store bededag tirsdag.

Altså samtidig med en stort anlagt tur til Indien med kronprinseparret og 36 virksomheder.

En tur, som også miljøminister Magnus Heunicke (S) skulle have været med på, men som han nu bliver hjemme fra. Det oplyste miljøministeriet lørdag til B.T.

Normalt har partierne i Folketinget en slags gentlemen-aftale, der betyder, at ikke alle politikere behøver stemme til et lovforslag.

Derfor aftaler regeringen og oppositionen normalvis et antal fraværende politikere til en afstemning, således at resultatet bliver det samme.

På den måde kan eksempelvis ministre varetage andre opgaver eller tjenesterejser, selvom der stemmes i Folketingssalen.

Og det kaldes altså 'clearingaftalen'.

Men SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har altså meldt ud, at de allesammen tropper op, selvom store bededag efter alt at dømme alligevel bliver afskaffet.

Derfor agter de at møde op med alle deres politikere til afstemningen for at presse flest mulige medlemmer i salen.

Klimaminister Lars Aagaard (M) er også med på den grønne eksporttur til Indien – han er ikke medlem af Folketinget, og skal slet ikke stemme om afskaffelsen.

På Twitter skriver Lars Løkke Rasmussen hele to gange tak til De Konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen.

»Tak til Søren Pape for ansvarlighed,« skrev han blandt andet.

Pape meldte lørdag ud, at De Konservative særligt af hensyn til turen til Indien ikke vil sende alle deres medlemmer i salen for at stemme, for dermed at lette trykket på regeringspartierne om at sende alle afsted for at sikre flertallet.

Søren Pape selv kalder overfor B.T. de andre partiers beslutning om at ophæve clearingaftalerne for »politisk drilleri af værste skuffe.«

Det er dog uklart, hvorfor Lars Løkke Rasmussen og Magnus Heunicke ikke alligevel begge to kunne være taget afsted, og samtidig have sikret flertal.

Radikale Venstre har nemlig også tænkt sig at stemme for afskaffelsen af store bededag, og dermed er regeringens flertal for afskaffelse ikke nær så snævert.

Det fremgår af en tillægsbetænkning, der er dateret til den 24 februar, altså før både Heunicke og Løkkes udmeldinger.

B.T. arbejder på et svar fra Miljøministeriet på, hvorvidt Heunicke ikke kunne være taget til Indien trods opsigelsen af clearingaftaler.

Formand for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen, der også er afsender på pressemeddelelsen, køber ikke argumentet i forhold til rejsekonsekvenserne.

»Der er også mange danskere, som må ændre deres planer på grund af Magnus Heunicke og regeringens politik,« skrev han lørdag til B.T. i en sms.