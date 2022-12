Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Folketingets nye formand, Søren Gade, vælger at holde fast i en række af sine lønnede og ulønnede bijobs.

Det sker efter kritik fra Enhedslistens Peder Hvelplund og Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard. Begge peger på, at der kan opstå problemer med habilitet. Pia Kjærsgaard peger også på den pæne lønpose, som man får som Folketingets formand.

Men nu forsvarer Søren Gade sin beslutning i et interview med Jyllands-Posten.

Hvis man bliver udnævnt som Folketingets formand, så plejer det at være sædvane, at man fratræder eventuelle bijobs. Et af Søren Gades bijobs er blandt bestyrelsesformandsposten i Esbjerg Havn, hvor han ifølge Ekstra Bladet får et honorar på 300.000 kroner om året.

»Jeg har set på de møder, vi har haft indtil videre, og om der har været habilitetsproblemer med min stilling som formand for Folketinget. Det har der ikke været. Jeg har haft møder med mine kollegaer, og ud over Enhedslisten som af principielle årsager er imod, har de sagt, at det må jeg selvom, hvis jeg mener, jeg kan gøre det, uden der er habilitetsproblemer,« siger Søren Gade til Jyllands-Posten.

Søren Gade har valgt at frasige sig hverv som kommitteret for Hjemmeværnet og bestyrelsesmedlem i Allarity Therapeutics. Begge job var lønnet.

Af ulønnede job har han valgt at frasige sig formand for InterForces landskomité, administrerende direktør i CSR Invest, bestyrelsesformand i TECLEAF og formandskabet for samarbejdsorganisation mellem EU og Indien.

Som formand for Folketinget får man vederlag på cirka 145.000 kroner om måneden.

Hvis en tiltrædende formand for Folketinget har bijobs, så vil de bijobs ifølge loven om valg til Folketinget 'være at fratræde'.

Dog kan en nyvalgt formand vælge at beholde sine bijobs, hvis vedkommende vurderer, at de 'ikke kan berede vanskeligheder i udførelsen af pligterne som formand.'

Jyllands-Posten har talt med de tidligere formænd for Folketinget Mogens Lykketoft og Henrik Dam Kristensen.

Mogens Lykketoft valgte at fratræde sin bestyrelsespost i Rockwool Fonden, da han blev valgt som formand for Folketinget i 2011. Han fik lov af Folketinget til at fortsætte i tv-programmet 'Ellemann Lykketoft'.

Henrik Dam Kristensen havde ingen bijobs.