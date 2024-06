Ifølge valgstedsmålinger står Venstre til at tabe to af sine fire mandater. Men målet er nået, mener ordfører.

Venstre står til en halvering fra fire til to mandater ved søndagens EU-valg.

Det viser valgstedsmålinger fra DR og TV 2 klokken 20.00.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interview med vælgere, der ved valgstederne oplyser, hvad de har stemt.

Der er altså ikke tale om officielle resultater. De offentliggøres først efter klokken 23.

Hos TV 2 står Venstre til 11,6 procent af stemmerne. Ved det seneste valg i 2019 fik de 23,5 procent.

Hos DR står partiet til 13,9 procent af stemmerne.

Selv om det tegner til en halvering, er partiet positivt stemt over udsigten til at få to mandater, siger politisk ordfører Torsten Schack.

- Det er positivt, at det mål, vi satte os med to mandater, ser ud til at lykkes. Det er ganske flot.

- Jeg er glad for, at succeskriteriet står til at blive indfriet.

Søren Gade, der er folketingsmedlem for Venstre og tidligere europaparlamentariker, hæfter sig ved de knap 14 procent, Venstre står til hos DR.

- Det ville vi gerne have solgt den for, inden aftenen startede, siger han til DR.

Torsten Schack peger på, at der " er sket meget i dansk politik de sidste fem år".

- Der er skallet partier ud af Venstre, og at nå to mandater var en ambitiøs målsætning, lyder det.

Siden sidste valg til EU-Parlamentet i 2019 har tidligere formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen meldt sig ud af partiet og i stedet stiftet Moderaterne.

Også tidligere næstformand Inger Støjberg har forladt sit gamle parti og skiftet det ud med sit eget, Danmarksdemokraterne.

I år er det første gang, at begge partier stiller op til et EU-valg.

Ifølge valgstedsmålingerne fra både DR og TV 2 står Danmarksdemokraterne til at få ét mandat.

Hos DR står Moderaterne også til at få ét - men hos TV 2 til nul mandater.

Der har også været en udskiftning af Søren Gade i perioden siden sidste valg i 2019.

Fordi Gade blev valgt til Folketinget i november 2022, blev han afløst i Bruxelles af stedfortræder Bergur Løkke Rasmussen. Sidstnævnte genopstiller i år - men for Moderaterne, som han i mellemtiden er skiftet til.

Gade trak 201.696 personlige stemmer for Venstre i 2019. Han blev kun overgået af Morten Løkkegaard, Venstres nuværende spidskandidat, som fik 207.558 personlige stemmer.

Løkkegaard var medlem af EU-Parlamentet fra 2009 til 2014, men missede genvalg.

I stedet gik partiets mandater i 2014 til Ulla Tørnæs og Jens Rohde, men da Tørnæs i 2016 blev kaldt hjem af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen for at blive minister, kom Løkkegaard i parlamentet som 1. stedfortræder.

Nummer to på Venstres liste er Asger Christensen, der har siddet i EU-Parlamentet siden 2019.

Historisk har Venstre aldrig haft færre end to pladser i EU-Parlamentet.

Partiets bedste valg var i 1999, da det blev til fem mandater.

/ritzau/