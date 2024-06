Venstre står i prognoser til knap 15 procent og to mandater. Det gør partiet til det største borgerlige parti.

Selv om Venstre står til at få halveret sine fire mandater til to mandater ved søndagens EU-parlamentsvalg, er der feststemning hos regeringspartiet.

Formand Troels Lund Poulsen bliver jublet ind på scenen til partiets valgfest.

- Det er en helt ufattelig forløsning, i forhold til hvad vi har været igennem i efterhånden lidt tid, siger Troels Lund Poulsen.

- Mange har gerne villet dømme Venstre ude. Det har de gjort på mange måder. Men vi har endnu en gang bevist, at Venstre er et stærkt parti, et historisk parti, og nu har nået cirka 15 procent af stemmerne til europaparlamentsvalget. Det er fantastisk.

Han hæfter sig videre ved, at Venstre bliver "det største borgerlige parti med flere længder".

Kun SF og Socialdemokratiet står til at blive større end Venstre.

Ved valget i 2019 fik Venstre 23,5 procent af stemmerne.

- Jeg tror, jeg vil gentage det, jeg sagde i 2019, hvis nogen kan huske det: Vi gjorde det, råber en rørt Morten Løkkegaard til valgfesten.

Spidskandidaten var valgets største stemmesluger i 2019.

Siden er "det ved Gud ikke småting, vi har været igennem", lyder det fra Morten Løkkegaard.

Her kunne han henvise til, at tidligere formand Lars Løkke Rasmussen og tidligere næstformand Inger Støjberg begge har forladt Venstre og stiftede nye partier.

Men også i valgkampen de seneste uger har der været pres på Venstre. Der har været mediehistorier om, at Alexandra Sasha, der stillede op for partiet, havde mulige russiske bånd. Hun trak sig efterfølgende som kandidat to uger inden valgdagen.

Derudover har det også været beskrevet, at Ulla Tørnæs' mand ikke har afviklet sine russiske forretninger.

Ulla Tørnæs er nummer tre på Venstres liste. Før hende kommer Asger Christensen som nummer to og Morten Løkkegaard som spidskandidat.

Det kommer derfor formentlig til at være enten Tørnæs eller Christensen, der skal gøre Løkkegaard selskab i Europa-Parlamentet. De personlige stemmer er dog først talt op en gang mandag.

/ritzau/