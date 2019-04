Det bliver en dyr fornøjelse for Kolding Kommune, at den i starten af april fyrede skolechef Lars Svenson.

Kommunen skal nemlig betale tjenestemandspension til den afskedige chef - resten af livet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Og det er altså til trods for, at Lars Svenson blev fyret efter at have haft en finger med i skandalesagen om overforbrug på skoleområdet i Kolding Kommune.

Hele 29 millioner for meget var der blevet brugt på skoleområdet i den jyske kommune, ligesom Lars Svenson bevilgede ekstra hjælp for millioner af kroner til en række specialelever kort efter, at politikerne havde vedtaget store besparelser.

Kolding Kommune slipper dog ikke helt for deres nu tidligere skolechef. I hvert fald ikke på budgettet.

Lars Svenson var ansat som tjenestemand, og derfor skal kommunen udbetale tjenestemandspension fra den 1. august i år og frem.

Den tidligere skolechef er berettiget til hvert år at få udbetalt det beløb, han har opsparet i egen pension. Beløbets størrelse afhænger af Lars Svensons løn, og hvor lang tid han har været tjenestemand, men det har været umuligt for JydskeVestkysten at få klarhed over dette beløb.

Mediet skriver dog også, at Kolding Kommune har genforsikret udgiften til tjenestemandspension, hvilket betyder, at kommunen kun hænger på halvdelen af udgifterne til den tidligere skolechefs pensionsudbetalinger.