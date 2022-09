Lyt til artiklen

Halvdelen af danskerne kan ikke se noget problem i, at Inger Støjberg bliver minister trods sin fængselsdom.

Det viser en ny YouGov-undersøgelse lavet på vegne af B.T.

42 procent mener dog, at hun ikke kan have det hverv. De resterende har svaret 'ved ikke'.

Inger Støjberg fik i 2021 en dom i en rigsretssag, hvor hun blev kendt skyldig i at have brudt ministeransvarsloven. Det gav 60 dages ubetinget fængsel, som hun afsonede med fodlænke.

Efterfølgende blev Inger Støjberg også fundet uværdig til at sidde i Folketinget, hvorfor hun måtte opgive sin plads. I juni 2022 kunne Inger Støjberg så igen for alvor melde sig ind i dansk politik som partistifter af Danmarksdemokraterne.

Et parti, der slog alle rekorder, når det kommer til indsamling af vælgererklæringer, og som har fået gedigen medvind i meningsmålingerne.

De to største borgerlige partier, Venstre og De Konservative, har meldt ud, at de ikke vil afvise at sidde i regering med Støjberg, hvis hun bliver genvalgt.

Spørger man Moderaterne og De Radikale, er svaret et klart 'nej'. Forelagt YouGov-undersøgelsen holder politisk ordfører for De Radikale fast i den udmelding.

»Radikale kan ikke støtte Støjberg som minister, fordi vi er så uenige med hende politisk. Det er selvfølgelig også et problem for os, at hun løj for Folketinget og brød loven og siger, at hun ville gøre det igen,« forklarer Andreas Steenberg.

Inger Støjberg blev kendt skyldig af Rigsretten for ulovligt at have adskilt en lang række par, der havde ansøgt om asyl i Danmark.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra Danmarksdemokraterne.