Det er vigtigt for efterlevelsen af coronaanbefalingerne, at der ikke er politisk splittelse, mener Radikale.

Selv om Radikale Venstre onsdag blev enig med regeringen om en række lempelser i coronarestriktionerne, var det ikke uden forbehold, at partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, kunne glæde sig.

Aftalen blev nemlig uden oppositionens opbakning, og den politiske splittelse på Christiansborg ærgrer Sofie Carsten Nielsen.

- Det er vigtigt, at der er samling i Folketinget. Det er dybt ærgerligt, at det splitter på den her måde. Det tror jeg både oppositionen og regeringen har et ansvar for, siger hun.

- Jeg synes ikke, at regeringen har kørt nogen imponerende proces. Jeg synes, at det er for lukket og alt for lidt inddragende, det regeringen gør.

- Omvendt kan vi ikke tage ansvar for at sidde det brede ekspertarbejde, som vi bad om, overhørig

Sofie Carsten Nielsen frygter, at det politiske slagsmål kommer til at resultere i en svagere efterlevelse af myndighedernes coronaanbefalinger blandt borgerne.

- Det kan risikere at sætte efterlevelsen over styr, at der er så meget splittelse, som der er, siger hun.

/ritzau/