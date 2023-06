Selvom Københavns Politi efterforsker partiformand for Liberal Alliance Alex Vanopslaghs boligsag, så er han ikke sigtet i sagen. Det oplyser Alex Vanopslagh i en sms til B.T.

Onsdag kunne Information berette, at Københavns Politi nu var gået ind i sagen og efterforsker partiformandens omdiskuterede boligsag. Det stod dog ikke klart, om partiformanden rent faktisk var sigtet, men det er han altså ikke.

Der er dog ikke noget til hinder for, at Vanopslagh kan blive sigtet på et senere tidspunkt i sagen, såfremt efterforskningen giver mulighed for det.

I efteråret 2022 afslørede Information, at Alex Vanopslagh uretmæssigt havde fået et skattefrit tilskud på 30.000 kroner til dobbelt husførelse og uretmæssigt også fået stillet en lejlighed til rådighed af Folketinget.

Tilbage i foråret 2020 havde han flyttet sin folkeregisteradresse til Struer, selvom han reelt boede i København og havde gjort det i mange år.

Alex Vanopslagh har en søn fra et tidligere forhold, som bor i Jylland og hans forklaring var således, at lejligheden var nødvendig, da han skulle bruge den, når han havde sin søn.

Alex Vanopslagh opholdt sig bare ikke nok i lejligheden i Struer til at reglerne ville sige god for, at han var berettiget til at få stillet en lejlighed til rådighed i København og modtage tilskud til husførsel.

Alex Vanopslagh har erkendt, at han har brudt reglerne, men afviser at det skyldes han var i ond tro. Han siger, at han ikke havde sat sig ordentligt ind i reglerne, og derfor havde begået en fejl.

Når Københavns Politi er færdige med efterforskningen, er det op til anklagemyndigheden at beslutte, om der skal rejses en sag mod Vanopslagh for social bedrageri.

Alex Vanopslagh ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen overfor B.T..