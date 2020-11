Der er indgået lidt flere praktikaftaler i år sammenholdt med sidste år, men der mangler stadig mange pladser.

Da coronaepidemien ramte i foråret dalede antallet af unge på erhvervsuddannelserne, der fik en praktikplads.

Men faldet er nu vendt til en stigning.

I september blev der indgået 4310 aftaler. Sammenlignet med sidste år blev der i samme måned indgået 3125 aftaler.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er jo utroligt glædeligt. De unge har brug for en uddannelse og på ryggen af alt for mange kriser har det været sådan, at nogle af dem, som blev ramt hårdest, var ungdomsgenerationen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Usikkerhed om fremtiden har tidligere betydet, at virksomheder er blevet forsigtige med at ansætte praktikanter og lærlinge. Det skete eksempelvis også efter finanskrisen.

Pernille Rosenkrantz-Theil tilskriver fremgangen den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedet indgik tilbage i maj 2020.

Den skulle holde en hånd under lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

- Det er altid den enkelte virksomhed, som beslutter sig for at tage lærlinge ind eller ej, og derfor er det virkelig vigtigt for mig at sige tak til de arbejdsgivere, som har udvist en stor grad af samfundssind, siger ministeren.

I hele perioden fra januar til september 2020 er der indgået fire procent flere uddannelsesaftaler i forhold til samme periode året forinden. Det skal dog bemærkes, at der i 2019 var sket et fald i antallet af uddannelsesaftaler.

Så trods den positive nyhed set i lyset af coronakrisen, mangler elever på erhvervsuddannelserne altså fortsat praktikpladser i stor stil.

Ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet var der i september 2020 i alt 8599 elever, der var aktivt praktikpladssøgende.

Den politisk fastlagte målsætning er, at der i 2025 skal være 8.000-10.000 flere pladser i forhold til antallet i 2016.

I 2016 blev der indgået 34.247 praktikaftaler, mens der sidste år blev indgået 35.460. Så der er lang vej.

I øjeblikket forhandler Pernille Rosenkrantz-Theil med arbejdsmarkedets parter om, hvordan der kan skaffes flere praktikpladser.

- Vi har nu gjort os erfaringer med, at det faktisk nytter noget at skubbe til området, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

/ritzau/