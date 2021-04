Selv efter et års coronapandemi er politikernes råderum uændret på 19,5 milliarder kroner frem til 2025.

Trods mere end et år med corona er politikernes råderum fortsat uændret på 19,5 milliarder kroner frem til 2025. Det fremgår af regeringens konvergensprogram.

Dermed vil politikerne også i de kommende år have råd til at prioriterer for eksempel velfærd:

- Det svarer til en gennemsnitlig højest mulig vækst i det offentlige forbrug på cirka 0,9 procent årligt. Det er større end den gennemsnitlige årlige vækst i det demografiske træk i samme periode på cirka 0,5 procent årligt, fremgår det af regeringens konvergensprogram.

