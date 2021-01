Løkke melder sig ud af partiet og fortsætter som løsgænger efter knap fire årtier i Venstre.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, det er trist, at Lars Løkke Rasmussen forlader Venstre, fordi han kunne have fået en "god rolle" i partiet.

Det skriver Jakob Ellemann-Jensen, der er Løkkes arvtager, på Twitter.

- Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham.

- Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes, og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste, skriver han.

Sent fredag aften meddelte Løkke på Facebook, at han melder sig ud af partiet og fortsætter som løsgænger. Det er overvejelser, han har gået med i nogen tid, efter at partiet mod hans vilje valgte en ny formand i 2019.

Løkke har været medlem af Venstre i knap fire årtier og har været amtsborgmester i Frederiksborg Amt, minister ad flere omgange og statsminister ad to omgange.

Hans to største svendestykker er kommunalreformen og sundhedsreformen, men han har også haft en stormfuld tid i politik med bilagssager, betalte rejser og tøj og magtkampe i egne rækker.

/ritzau/