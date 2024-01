Tidligere forsvarsminister Trine Bramsen fortæller nu, at hun ikke stod alene med en af de mest skæbnesvangre beslutninger, som hun har fået kritik for som forsvarsminister.

Nemlig beslutningen om at hjemsende FE-chef Lars Findsen og to andre ledende medarbejdere 24. august 2020.

Bramsen forklarer i podcasten Ministertid på 24syv, at netop de partier, som kritiserede hende allermest, var informeret om beslutningen på forhånd, og at der var »fælles forståelse« hos partilederne for den handlingsplan, som Bramsen fremlagde.

Bramsen nævner i podcasten ikke hvilke partiledere, der var til stede, men mediet Zetland har beskrevet, at der var et orienteringsmøde i weekenden op til beslutningen.

Her deltog SFs formand Pia Olsen Dyhr, Radikales daværende formand Morten Østergaard, Venstres daværende formand Jakob Ellemann-Jensen og Konservatives formand Søren Pape.

Det er dog første gang, at Bramsen fortæller, at hjemsendelsen skete i »fælles forståelse« med de partiledere, som senere rettede en voldsom kritik af hende for både at skade de hjemsendte medarbejderes omdømme og danske efterretningstjenesters omdømme med sin ageren.

Det var især Venstre og Konservative, der førte an.

»Selvfølgelig var det sådan, at det blev drøftet med partilederne. De relevante partiledere blev spurgt 'hvad tænker I, at vi gør i den her meget svære situation'?,« siger Trine Bramsen i Ministertid, som blev optaget før jul.

Bramsen fortæller, at det var vigtigt at »sikre politisk inddragelse« henover fløjene og sikre en »fælles forståelse« for, hvad man skulle gøre »i den her vanvittige situation, som vi står i«.

»Derfor var det jo ikke noget, der bare hurtigt blev behandlet over natten,« siger Bramsen.

Den 24. august 2020 udsendte Tilsynet med Efterretningstjenesterne en pressemeddelelse med en sønderlemmende kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kritikken gik blandt andet på, at FE havde tilbageholdt centrale oplysninger for tilsynet, at der var afgivet urigtige oplysninger, at man havde undladt at undersøge mulig spionage, og at der i FE var en »uhensigtsmæssig legalitetskultur,« hvor man forsøgte at skrinlægge sine »uberettigede aktiviteter«.

Samtidig hjemsendte Trine Bramsen også Lars Findsen og to andre ledende medarbejdere, mens skandalen blev undersøgt.

Tre dage senere blev Thomas Ahrenkiel, tidligere departementschef i ministeriet, hjemsendt, og 15. september 2020 blev en femte medarbejder hjemsendt.

Der blev nedsat en såkaldt FE-kommission for at undersøge sagen nærmere, og i december 2021 frikendte kommissionen fuldstændig de hjemsendte medarbejdere og underkendte kritikken fra tilsynet.

Bramsen siger også i Ministertid, at hun mener, at kritikken mod hende var forkert.

»Man går jo altid og vurderer mennesker på deres handlinger og på, om de er ordentlige. Og jeg vil da nok sige, at her synes jeg, at der er nogen, der ikke har opført sig ordentligt,« siger Bramsen.

Politisk kommentator Noa Redington mener, at Bramsens udtalelser viser behovet for at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af FE-sagen.

»Det understreger jo, at der er et behov for at komme tilbunds i den her sag. Det er jo interessant at få belyst, hvem der vidste hvad og hvornår,« siger Redington og fortsætter:

»Det kan jo godt ærgre, at det hele synes indkapslet i en formel ramme, der primært skal tage stilling til, om der har været taget usaglige hensyn,« siger han.

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen mener dog ikke, at man kan bebrejde de involverede partiledere for at nikke til den handlingsplan, som regeringen lagde frem.

»Bramsen forsøger at sige, at kritikken mod hende er urimelig. Hun forsøger at trække dem med ind. Men det holder ikke,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Man kan ikke forvente, at man med så kort varsel kan overskue den slags informationer. Og man må gerne blive klogere senere hen og så komme med kritik,« siger han.

B.T. har forsøgt at kontakte Jakob Ellemann-Jensen, Søren Pape og flere andre, som var til stede på mødet, hvor Trine Bramsen nu fortæller, at regeringen og flere partier fandt en »fælles forståelse« for at hjemsende de ledende FE-medarbejdere.

Kun Trine Bramsen har sendt en skriftlig kommentar.

»Jeg har alene haft med den del af FE-sagen at gøre, der handler om håndtering af Tilsynet med efterretningstjenesternes historisk hårde kritik. Den fremstilling, der i offentligheden har været af det forløb, har jeg haft meget svært ved at genkende,« skriver Bramsen i en sms til B.T. og fortsætter:

»Og jeg undrer mig dybt over en række partilederes ageren i sagen, da jeg kender til deres viden og inddragelse. Men da store dele af sagen er underlagt tavshedspligt, er der ikke yderligere, jeg kan tilføje,« skriver hun.

Justitsministeriet har nedsat den såkaldte 'Undersøgelseskommissionen om hjemsendelser i FE', som så vidt muligt skal have afsluttet sine undersøgelser 1. oktober 2024.