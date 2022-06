Lyt til artiklen

Mængden af drukneulykker i danske havne skal nedbringes.

Sådan lyder det fra transportminister Trine Bramsen (S).

»Drukneulykker er tragiske og unødvendige ulykker, som vi skal gøre endnu mere for at undgå,« siger hun.

Ministeren har derfor sammen med brancheorganisationen Danske Havne taget initiativ til en konference, der skal finde løsninger – og give kommuner og havne incitament og inspiration til at øge sikkerheden.

Transportminister Trine Bramsen (S). Foto: Liselotte Sabroe

»Alle relevante parter kan drøfte, hvordan vi sammen kan forhindre nogle af de helt meningsløse drukneulykker,« siger Trine Bramsen.

Cirka 60 mennesker mister hvert år livet i drukneulykker i Danmark. Omkring en femtedel af ulykkerne sker på havnene.

Tidligere i år fik det eksempelvis stor opmærksomhed, da den 21-årige Oliver Ibæk Lund faldt i vandet i havnen i Aalborg og druknede efter en bytur. Hans familie har siden opfordret til at øge sikkerheden i området.

»Sikkerheden på vores havne er vigtig og prioriteres af ledelserne på de enkelte havne,« siger direktør i Danske Havne Tine Kirk:

»Drukneulykker på havnenære områder er triste og unødvendige. Vi er glade for at være med i arbejdet for at mindske de skæbnesvangre drukneulykker. Lys, redningskranse og selvlysende stiger kan gøre en livreddende forskel. Men vi skal også passe på hinanden – så gå aldrig alene hjem.«