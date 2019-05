Hvilke politikere er i minus, og hvilke er i plus?

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen - den ene halvdel af 'Plus & Minus - Valg med Søs og Trier' - gør regnebrættet op frem mod valgdagen.

Lars Løkke Rasmussen er bagud i vælgermålingerne. Hvad er hans bedste kort frem mod valgdagen?

»Han har brug for mere end et godt kort. Han har brug for, at hele spillepladen bliver rystet. Der skal opstå nogle situationer på udlændingefronten, et terroranslag i Europa a la det vi så i Sri Lanka eller et Brexit, der går amok, som han kan udnytte. Han kan ikke klare det ved egen kraft.”

På hvilke punkter er Mette Frederiksen mest sårbar over for angreb fra Løkke?

»Hun har ikke præsenteret gennemarbejdede bud på, hvilken politik Socialdemokratiet vil føre. Det er luftige planer om for eksempel tidlig pension og nærhospitaler. Løkke vil med sin tekniske indsigt kunne rive deres planer fra hinanden. Hendes blødeste punkt er, at hendes planer kan blive afsløret som luftkasteller.«

Hvor kan Mette Frederiksen mest effektivt angribe Lars Løkke Rasmussen?

»Løkkes person har tidligere stået meget i vejen for Venstre. Ved sidste valg viste målinger, at hans bilagssager om skørlevned og underbukser har kostet Venstre omkring 50.000 stemmer. Det vil socialdemokraterne utvivlsomt spille på.«

Hvad er Mette Frederiksens bedste kort frem mod valgdagen?

»Hun har genskabt troen på klassisk socialdemokratisme. Tusindvis af gamle S-vælgere, der har været forbi Dansk Folkeparti, er vendt tilbage. Samtidig har hun skabt enorm begejstring og samling internt i partiet.«

Hvad kommer det til at betyde for valgkampen, at De Radikales partiformand, Morten Østergaard, kræver garantier fra Mette Frederiksen om, at hun ruller store dele af det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken tilbage, før han vil pege på hende som statsminister?

»Det er på alle tænkelige måder ubehageligt og ubekvemt for Mette Frederiksen, at De Radikale forsøger at gøre det til endnu et udlændingevalg. Det udstiller, hvor totalt splintret rød blok er. Der er ingen holdstemning i rød blok.«

Hvem og hvad skal vi ellers holde ekstra øje med under valgkampen?

»Valgets hovedperson er og bliver Kristian Thulesen Dahl. Det dyk, DF har taget i meningsmålingerne, er den afgørende forskel mellem valget i 2015 og nu. DF står til at miste en tredjedel af sine vælgere. Det bliver afgørende, om det vil lykkes Kristian Thulesen Dahl at komme tilbage på benene.«

Bliver Klaus Riskær valgkampens joker eller joke?

»En joker. Dels fordi han bliver valgets proteststemme, der evner at spille ind på mediernes præmisser. Dels fordi han sammen med KristenDemokraterne, Stram Kurs og måske også Nye Borgerlige, som nu bliver presset af Rasmus Paludan og hans Stram Kurs, vil give et stemmespild, der fjerner en realistisk chance for en blå regering.«

Hvem vinder valget?

»Lige nu sætter jeg 85 procent på Mette Frederiksen og 15 procent på Lars Løkke. Alle de røde partier undtaget Alternativet står til fremgang. Men der er ikke nogen tvivl om, at Løkke kommer til at klare sig godt i slutspurten. Det bliver mere spændende, end målingerne viser lige nu.”

