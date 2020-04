Landets 98 kommuner har for første gang i tre år samlet formået at holde budgettet for både service og anlæg.

Det er lykkes både kommuner og regioner at overholde budgetterne for sidste år og dermed undgår kommunerne en økonomisk straf. Det viser tal fra Danmarks Statistik tirsdag aften.

De foregående to år er der ellers blevet brugt for meget på at bygge og renovere ting som skoler, veje og plejehjem, mens budgetterne for service er blevet overholdt.

Kommunerne brugte sidste år 1,1 milliarder kroner mindre end budgetteret på den offentlig service af borgerne. Der blev også brugt 0,1 milliarder kroner mindre end ventet på anlæg af veje og skoler.

Det skyldes formentligt, at det er muligt at straffe kommunerne, hvis de bruger for meget på service, men ikke hvis de overskrider budgettet for anlæg.

Landets kommuner har tidligere klaget deres nød og bedt om lov til at bruge flere penge på nye plejehjem, skoler og renovering af veje. Det er deres ømmeste punkt.

Revisorerne i de danske regioner, hvis primære opgave er driften af sundhedsvæsenet, har også formået at holde budgetterne i år.

Regionernes udgifter til sundhed ligger cirka 0,2 milliarder kroner under det budgetterede. Der er i alt brugt 114,4 milliarder kroner på sundhed.

/ritzau/