Regeringen og flere partier er nået frem til en model for delvis udbetaling af indefrosne feriepenge.

En udbetaling af op til tre ugers indefrosne feriepenge ventes at finde sted senest i oktober 2020.

Det annoncerer finansminister Nicolai Wammen (S) natten til mandag efter forhandlinger om en såkaldt sommerpakke med flere af Folketingets partier.

- Vi er enige om en række initiativer, der skal stimulere økonomien. De tre ferieuger, der kommer ud, svarer til omkring 60 milliarder kroner, siger han.

At feriepengene muligvis først vil stå på danskernes konti til oktober, skyldes "tekniske årsager", lyder det fra Wammen.

- Danskerne kan være trygge ved, at pengene kommer. Så hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vished om, at pengene kommer til oktober, siger han.

Til efteråret forhandles om de to sidste ugers indefrosne feriepenge.

- Når vi kommer til efteråret, vil partierne her beslutte, om de sidste to uger også skal udbetales, siger Nicolai Wammen.

I aftaleteksten står, at initiativet vil indebære hastelovgivning.

De indefrosne feriepenge er et resultat af den nye ferielov, der blev gennemført i 2019.

Planen var, at pengene skulle stå i en offentlig feriefond, indtil den enkelte går på pension.

/ritzau/