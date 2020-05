Den samlede fagbevægelse har præsenteret et udspil til, hvordan udledningen af drivhusgasser kan sænkes stort.

For første gang har den samlede fagbevægelse præsenteret et udspil til at bekæmpe klimaforandringer.

Ambitionen er at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Det skal ske ved hjælp af klimaskat og afgifter på fly.

Her er tre spørgsmål til formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard:

Spørgsmål: Hvorfor mener den samlede fagbevægelse, at det er på tide med sådan et udspil, som I nu er kommet med?

- Det er fordi, at vi mener, at den grønne omstilling ikke bare omhandler klima. Den omhandler alt på et arbejdsmarked.

- Derfor tager vi medarbejderinddragelse, arbejdsmiljø, uddannelse og tryghed med også. For i vores plan går klima samt en social og retfærdig omstilling hånd i hånd.

Spørgsmål: I siger, at man med jeres plan kan sænke mængden af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Hvordan er I kommet frem til, at det kan lade sig gøre?

- Det er vi ved, at alle store sektorer går ind og er med til at lave omstilling.

- Det, vi også siger, er, at der skal nedsættes en ekspertkommission, som skal designe og foreslå forskellige klimaafgifter - vel og mærke på en måde, som tager hensyn til risiko for udflytning af produktion og ulighed.

- Vi ser, at klimaafgifterne skal leve op til hensynene, og at de skal det inden 2025, for at vi kan nå målet til 2030.

Spørgsmål: For at nå de her mål bliver der blandt andet foreslået afgifter på fly. Hvorfor er det det rette tidspunkt at belaste luftfartsbranchen med ekstra afgifter, taget i betragtning at det er en branche, som i forvejen er stærkt presset af coronasituationen?

- Det er klart, at coronasituationen er en helt ekstraordinær situation. Derfor er det heller ikke sådan, at der skal indføres afgifter til en branche, hvor der slet ikke flyves i øjeblikket.

- Men det, vi ønsker, er, at der bliver lavet en plan for, hvornår flyafgifter giver mening. Flytransport er jo noget af det, der sviner mest, og derfor følger det vores princip om, at forureneren betaler.

- Derfor er det en god idé både at sørge for, at vi som kunder betaler en flyafgift, men at vi også gør det på en måde, hvor man sikrer sig, at producenterne både af fly og af brændstof har et incitament til at sørge for, at det, vi snart kommer til at flyve på, er grønt.

- Og det er klart, at det skal der turbo på.

/ritzau/