Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland må åbne op for fysisk tilstedeværelse.

Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland får lov til at åbne op for den offentlige sektor.

Det er resultatet af onsdagens aftale mellem alle Folketingets partier, der omhandler en udvidelse af fase 2 i genåbningen af samfundet under coronakrisen.

- Som det fremgår af "Aftale om plan for genåbning af Danmark", er partierne enige om, at da der pt. er store regionale forskelle på udbredelsen af Covid-19-smitte, kan den fysiske tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og Region Sjælland, lyder det i aftalen.

Når de to regioner på Sjælland ikke får lov til at åbne op i den offentlige sektor, skyldes det, at smittetrykket med coronavirus her er markant større end i landets tre øvrige regioner.

/ritzau/