Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard, vil ikke acceptere den økonomiske ramme, kulturminister Mette Bock (LA) har fastlagt for de kommende års mediepolitik. - Man kan selvfølgelig ikke nedskære public service-medierne med et trecifret millionbeløb og så forvente, at det ikke går voldsomt ud over danskproducerede og dansksprogede udsendelser. Jens Nørgaard Larsen/arkiv/Ritzau Scanpix