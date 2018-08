Formueskat skal genindføres, mener SF, Alternativet og Enhedslisten. Det skal en S-regering levere, mener de.

København. Som statsminister skal Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, genindføre formueskatten. Det kræver SF, Alternativet og Enhedslisten af en ny S-regering.

Men S vil ikke genindføre formueskatten for at finansiere et krav fra SF om flere pædagoger i daginstitutioner.

Det siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

- Det er ikke et konkret forslag, vi støtter. Men vi er enige med SF i at fastholde Danmark som et relativt lige samfund og ønsket om gode daginstitutioner, siger Jesper Petersen.

SF vil beskatte formuer over fem millioner kroner med 0,5 procent årligt. Finansministeriet har beregnet, at det giver 1,4 milliarder kroner årligt i statskassen, hvis fast ejendom indgår i formueopgørelsen.

- Vi beskatter arbejde rigtig hårdt i dag. Mens vi nærmest ikke beskatter formuer. Selvfølgelig skal de, der har formuer, også bidrage til fællesskabets kasse og ikke kun dem, der går på arbejde, siger Pia Olsen Dyhr.

Alternativet vil beskatte nettoformuer over tre millioner kroner med én procent. Det viser partiets regeringsudspil, som omfatter 15 nye ministerier.

Kravet flugter med Enhedslistens 100-dages plan. Den lægger også én procent på formuer over tre millioner kroner, men undtager boliger, siger partiets skatteordfører Rune Lund.

- Vi synes, at det er en rigtig god idé. Der skal indføres en formueskat. Det er en finansiering, vi har foreslået i vores egen 100-dages-plan, siger Rune Lund.

I 1997 fjernede Socialdemokratiets finansminister, Mogens Lykketoft, formueskatten. Det skete i en stor finanslovsaftale med De Konservatives leder, Hans Engell, uden om Venstres formand, Uffe Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Fungerer formueskatten, når rige mennesker kan flytte formuer i skattely?

- Ja. Der er ingen tvivl om, at en formueskat vil være socialt retfærdig. Det er nogle af de velhavende mennesker, som har fået massevis af skatterabatter de sidste 15 år, som kommer til at betale lidt mere til fællesskabet, siger Rune Lund.

/ritzau/