Fire ud af fem folketingsmedlemmer forlader Alternativet og bliver løsgængere. Partiet er i stor krise.

Ugen har fået en hård start for Alternativet, der mandag må sige farvel til partistifter og flerårig leder Uffe Elbæk samt tre andre folketingsmedlemmer. De melder sig allesammen ud og bliver løsgængere.

Af folketingsmedlemmer er kun Torsten Gejl tilbage i partiet, da Josephine Fock, der blev valgt som leder efter Elbæk 1. februar, ikke sidder i Folketinget.

Det oplyser Alternativets hovedbestyrelse i en pressemeddelelse.

De fire medlemmer forlader partiet, fordi de ikke kan samarbejde med Fock, der er blevet beskyldt for at tale hårdt til og sågar ruske i folk.

Foruden Elbæk og Fock var også folketingsmedlem Rasmus Nordqvist med til at stifte partiet.

- Det står nu tydeligt for mig, at Alternativet ikke længere er et politisk projekt, som jeg kan tro på kan skabe den forandring, vi som samfund har brug for. Derfor siger jeg farvel til partiet, skriver han på Facebook.

/ritzau/