Både hashhandlerne og christianitterne har et medansvar, for at det kan lykkedes at lukke Pusher Street.

Det sagde justitsminister Peter Hummelgaard søndag, efter 30-årig mand - et prøvemedlem i rockergruppen Hells Angels - lørdag aften blev dræbt, og flere tilfældige personer blev ramt af skud på den omdiskuterede gade.

Men hvad med Socialdemokratiet selv? Har socialdemokraterne ikke selv et medansvar? Partiet har haft magten siden 2019, og drabet i lørdags er det tredje i rækken i samme periode.

Alligevel er der ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, ikke en særlig stor finger at sætte på Socialdemokratiet, når det kommer til ansvaret for at få lukket gaden.Han vil dog meget gerne uddelegere en del af ansvaret til tidligere regeringer og andre partier.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I har haft magten siden 2019. Har I som politikere svigtet, siden det først er nu, at Pusher Street skal lukkes ned?

»Jeg mener ikke, at det giver mening at have en diskussion om, hvem der har svigtet …« lyder svaret indledningsvis fra Socialdemokratiets politiske ordfører.

Han vil i stedet gerne give den nuværende og den tidligere regering, som begge har fungeret under en socialdemokratisk statsminister og justitsminister, æren for at have 'sat hårdt ind og brugt betydelige politiressourcer'.

»Jeg synes, at de skiftende regeringer har haft et ansvar. Jeg kan sige, at den nuværende regering og den tidligere regering prioriterede omfattende politiressourcer på at bekæmpe hashhandlen på Pusher Street. En forudsætning, for at vi kan få lukket Pusher Street, er, at alle kræfter går ind og arbejder sammen om det, så politiet kan få optimale arbejdsbetingelser, når de er på Christiania,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Han mener, at særligt ét parti har et stort medansvar for, at der ikke er taget hånd om de voldsomme problemer med Pusher Street. Nemlig De Konservative.

»Jeg bliver nødt til at sige fra over for særligt De Konservative, som jeg synes puster sig voldsomt op og er meget hykleriske i deres hårde kritik af regeringen, når man tager i betragtning, at de har haft fire justitsministre inden for 20 år, herunder deres nuværende formand. Så har man et stort medansvar.«

Men Christian Rabjerg Madsen, hvad er det så for et ansvar, I har? Synes du, at I har svigtet jeres ansvar for at hjælpe?

»Jeg har netop ikke sagt, at tidligere regeringer har svigtet. Jeg har sagt, at nuværende og tidligere regeringer har et ansvar …«

Har I svigtet jeres ansvar?

»Nej, jeg mener ikke, at vi har svigtet. Jeg mener, at vi har sat betydelige politiressourcer ind i forhold til at bekæmpe hashhandlen og kriminaliteten på Pusher Street.«

De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, afviser kritikken. Hun mener, at det er Socialdemokratiet, der har underprioriteret indsatsen mod bandernes rå kriminalitet.

»Den seneste bandepakke blev lavet af Søren Pape i 2017. Siden har der været et hav af udspil fra Socialdemokratiet, men hårdkogte bander er ligeglade med Socialdemokratiets pressemøder. De forstår kun en jernnæve gennem politisk lovgivning,« siger Mai Mercado og fortsætter:

» Nick Hækkerup (tidligere socialdemokratisk justitsminister, red.) varslede bandepakke, Mattias Tesfaye gjorde det samme som justitsminister, og Peter Hummelgaard lige så. De snakker og snakker, men fakta er bare, ar Socialdemokratiet ikke prioriterer indsatsen mod banderne.«