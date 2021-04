Fordi de ikke længere er ansat i staten, slipper tre hovedpersoner i asylsag for at få vurderet deres ansvar.

Tre af de mest centrale skikkelser i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar slipper for at blive ansvarsvurderet.

Det skyldes, at de ikke længere er ansat i den statslige forvaltning.

Det fremgår af en beretning fra Instrukskommissionen, der blev nedsat for at gennemgå sagen. Den har ført til, at daværende udlændingeminister Inger Støjberg skal for den blot sjette rigsretssag nogensinde.

Det drejer sig om daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen fra Udlændingeministeriet, tidligere direktør Henrik Grunnet fra Udlændingestyrelsen og den daværende særlige rådgiver Mark Thorsen.

Instrukskommissionen har udtalt meget skarp kritik af fem andre embedsmænd. Den konkluderer, at de kan drages til ansvar for deres rolle i sagen om de klart ulovlige adskillelser.

Departementschef Uffe Toudal Pedersen er en af sagens absolutte hovedpersoner og var den øverste embedsmand i ministeriet.

Men hans ansvar i sagen vil ikke blive belyst, fordi han er gået på pension.

Han gik i 2016 efter egen forklaring hårdt presset af Inger Støjberg med til at udsende en pressemeddelelse, som var ulovlig.

Det skyldes, at de fjernede afgørende afsnit om, at der kunne være undtagelser ved adskillelsen af asylpar.

Den blev fulgt op af et telefonopkald fra en afdelingschef og sammen førte det til, at instruksen om at adskille ulovligt blev gennemført.

Departementschefen har fremhævet, at han over for ministeren slog fast, at der ville blive administreret lovligt trods den misvisende pressemeddelelse.

Han fremhævede også, at ministeren godkendte et meget omtalt notat om, at der skulle administreres lovligt.

Men Instrukskommissionen har tilsidesat forklaringen om notatet, som først blev offentligt kendt, da departementschefen vidnede i kommissionen.

Andre embedsmænd har vidnet om, at de ikke tillagde notatet nogen værdi, fordi pressemeddelelsen blev udsendt.

Støjberg har da også erkendt, at pressemeddelelsens ordlyd overhalede notatet, som hun ikke har omtalt de fire år før, kommissionen blev nedsat.

Henrik Grunnet er som styrelsesdirektør en anden central skikkelse. Han var med på et centralt møde 10. februar 2016, hvor Støjberg blev advaret om, at det ville være ulovligt at adskille alle asylpar uden undtagelse.

Alligevel lod han sin styrelse påbegynde adskillelserne, men bad dog om yderligere instrukser, hvilket aldrig kom.

Han fik, nogle uger før sagen for alvor gik i gang, at vide, at han blev forflyttet uden at få en begrundelse. Tidligere i år skiftede han til et privat advokatfirma efter mange år i staten og får således ikke sit ansvar belyst.

Mark Thorsen var Støjbergs særlige rådgiver, men er i dag ansat i Frederiksberg Kommune og slipper ligeledes for at få sit ansvar vurderet.

