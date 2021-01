Hele tre advokater skal føre sagen mod Inger Støjberg i Rigsretten.

Det er resultatet af et møde i et underudvalg i Udvalget For Forretningsorden, der netop er blevet afholdt, erfarer B.T.

To af advokaterne er de samme advokater, som Folketinget hyrede til at vurdere Instrukskommissionens beretning.

Men på mødet bakkede et flertal op om, at der hyres en tredje advokat.

»Jeg er skuffet,« siger Inger Støjberg om sin formand. Foto: Emil Helms Vis mere »Jeg er skuffet,« siger Inger Støjberg om sin formand. Foto: Emil Helms

De to advokater er Jon Lauritzen fra advokatfirmaet DLA Piper og Anne Birgitte Gammeljord fra Rovsing & Gammeljord.

Jon Lauritzen er specialiseret IT-advokat, mens Anne Birgitte Gammeljord er specialiseret i insolvenssager.

Derfor er det oplagt, at den tredje advokat, som der peges på, er specialiseret i strafferet.

Det er ifølge B.T.s oplysninger op til de to advokater at udpege den tredje.

Adspurgt om beslutningen siger Peter Skaarup, som er Dansk Folkepartis medlem af underudvalget, at han er utilfreds.

»Det er misbrug af skatteborgernes penge at sætte endnu en advokat på. De to advokater har jo allerede brugt hele julen på at sætte sig ind i sagen, så vi kan ikke se, at der er brug for en mere.«

Socialdemokratiet, Venstre og Konservative har i løbet af torsdagen gjort klart, at de stemmer for en rigsret, og dermed er der et stort flertal.

Dog fritstilles Venstres medlemmer ved den kommende afstemning, og der er otte Venstre-politikere ud over Inger Støjberg, der vil stemme imod.

Det drejer sig om Preben Bang Henriksen, Hans Christian Schmidt, Kristian Pihl Lorentzen, Mads Fuglede, Thomas Danielsen, Peter Juel-Jensen, Britt Bager og Michael Aastrup Jensen.

Folketingets partier mødes igen for at behandle sagen i underudvalget i næste uge.

Til det møde skal de også drøfte det første udkast til et anklageskrift mod Inger Støjberg.