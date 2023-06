Den årlige millionstøtte til PostNord fjernes, og spørgsmålet er nu, om det så kommer til at betyde hurtigere postlevering for danskerne.

Tirsdag landede regeringen sammen med Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale, Alternativet og Nye Borgerlige en ny aftale om fremtidens indretning af postområdet.

Svaret var klart i pressemeddelsen: »Nu kan danskerne se frem til, at andre bedre kan komme til. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil give bedre service til de rigtige priser.«

Men svaret var en del mere uklart, da B.T. ringede til Jens Meilvang, der er transportordfører for Liberal Alliance.

Kan du så garantere med den her aftale, at danskerne kommer til at få bedre postlevering?



»Ja, altså det vil jeg sige. Når de firmaer, der i forvejen er på markedet, kan konkurrere med PostNord, så bliver det kun bedre for markedskræfterne og nemmere for nye at komme ind på markedet, hvis der ikke er et firma, der får statstilskud til det.«

Men ved du, om det er bedre levering?



»Nej, men det er jo hele filosofien i det her, at når markedet får lov at arbejde, så må det alt andet lige blive bedre og nemmere for firmaerne at komme ind på markedet og kæmpe, hvis det er på lige vilkår.«

Men hvis du ikke ved, om det er bedre levering, så kan du vel heller ikke garantere, at danskerne får en bedre postlevering?

»Jamen, det ved jeg ikke, så bliver det en diskussion om et ord. Altså vi er sikre på, at det er meget sundt for markedet, at der ikke er et firma, der får statstilskud, og det her viser jo, at mange firmaer allerede nu kan arbejde på markedet.«

Men I ved ikke, om det bliver en bedre postlevering?

»Allerede nu er der jo firmaer, der har bedre service end PostNord. Dao kan blandt andet levere hurtigere end PostNord til billigere penge.«

Så kan man garantere, at hvis det bliver med dao, så kommer det til at gå hurtigere end med PostNord?

»Altså, jeg kan jo ikke garantere noget, men det er bare sådan, det er nu med markedet. Jeg tror kun, at det bliver bedre, at de ikke skal konkurrere med nogen, der får statstilskud.«

