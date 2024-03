Thomas Danielsen (V) mener ikke at bryde med regeringsgrundlag med udtalelser om biler frem for busser.

I regeringsgrundlaget står, at regeringen vil "understøtte busdækningen for både byer og yderområder".

I weekenden udtalte transportminister Thomas Danielsen så (V) til Politiken, at bussen "i alt for høj grad" er den løsning, man sætter ind, selv om den ikke er økonomisk eller miljømæssigt bæredygtig.

Der skal ses mod mere samkørsel i privatbiler, gav han udtryk for.

Men ministeren afviser, at han bryder med regeringsgrundlaget med den udmelding.

- Jeg siger ikke, at vi bruger busserne i for høj grad. Vi bruger det bare i høj grad som den eneste løsning på kollektiv mobilitet. Der må vi tænke ud af boksen, siger ministeren.

Moderaternes transportordfører, Peter Have, er en af dem, der erklærer sig uenig med Danielsen - i hvert fald for så vidt angår hans udtalelser i Politiken:

- Hvis han synes, at der i for høj grad bliver valgt gamle løsninger med busser, så må han stå på mål for det. Vi står på mål for regeringsgrundlaget, siger Have.

Men Danielsen vil gerne have flere busser og forstår ikke, at der er opstået tvivl om hans holdning.

- Det jeg siger, er, at i dag er bussen i for høj grad den eneste løsning, man griber til for at sikre kollektiv mobilitet. Der skal vi kigge meget bredere. Hvis du sætter busser ind, der kører halvtomme, fordi den øvrige mobilitet ikke er god nok, er det ikke bæredygtigt – hverken økonomisk eller for miljøet.

Spørgsmål: Er du enig i sætningen i regeringsgrundlaget om at understøtte busser i tyndt befolkede områder?

- Ja, vi skal styrke den traditionelle kollektive transport. Men vi skal samtidig styrke den kollektive transport i bredere forstand, siger Danielsen - blandt andet med henvisning til mere samkørsel i biler.

Spørgsmål: Men hvordan vil det helt konkret fungere, hvis der skal være bilkørselstjenester i tyndt befolkede områder, når folk skal i skole og så videre?

- Tag en handelsskole i provinsen, hvor der holder 100 biler på parkeringspladsen, som måske har fragtet 100 elever – tænk, hvis de kunne have fragtet 300 elever, fordi vi havde lavet et fedt setup for kollektiv mobilitet. Hvor vi får vendt mekanismen, så den, der har en bil, aktivt spørger andre på skolen, om ikke de har lyst til at køre med vedkommende, siger ministeren.

Et ekspertpanel er nedsat, der skal komme med nye løsninger i den kollektive transport. Panelet skal være færdigt med arbejdet ved udgangen af 2024.

/ritzau/