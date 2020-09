Benny Engelbrecht (S) er bekymret, fordi mange kommer til skade i trafikken på elektriske løbehjul.

I fremtiden kan det blive lovpligtigt at bære hjelm, når man færdes på et elektrisk løbehjul i det offentlige rum.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har bedt Færdselsstyrelsen om at sende nye regler med krav om hjelmpligt på elektriske løbehjul i offentlig høring.

Konkret er der tale om at lave en ændring i bekendtgørelserne om små motoriserede køretøjer. Det vil betyde, at der vil blive hjelmpligt på elektrisk løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.

- Der er desværre fortsat alt for mange, der kommer galt af sted på elektrisk løbehjul, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

- Derfor ser jeg gerne, at det fremover skal være lovpligtigt at bære hjelm i forbindelse med kørslen, siger han.

Hjelmpligten skal også gælde for udlejningsløbehjul.

Allerede i februar luftede Benny Engelbrecht idéen om at indføre hjelmpligt.

Det skete, efter at foreløbige tal i Transport- og Boligministeriets evaluering af forsøgsordningen pegede på, at risikoen for ulykker er syv gange så høj på elløbehjul som på en cykel.

Forsøgsordningerne er siden blevet evalueret. Tendensen er den samme.

Transportministeren er også bekymret over, at de elektriske transportmidler bliver brugt på tidspunkter, hvor det er uhensigtsmæssigt.

- Der er efterhånden mange udlejningsløbehjul i trafikbilledet, og desværre ser vi, at de ofte bliver brugt til transport i nattelivet, hvor der også ofte er alkohol involveret.

- Et hjelmkrav vil i den forbindelse forhåbentlig medvirke til, at der kommer ekstra fokus på sikkerheden, siger Benny Engelbrecht.

/ritzau/