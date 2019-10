Ole Birk Olesen mener, at Socialdemokratiet fik lovet alt for meget om infrastruktur under valgkampen.

Tidligere transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) mener, at Socialdemokratiet er løbet fra sine løfter under valgkampen om fremtidens infrastruktur i Danmark.

Det siger LA-transportordføreren tirsdag under et samråd i Folketingets Transportudvalg, et samråd som Ole Birk Olesen selv har indkaldt til.

Her udspørger han transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Baggrunden er den kedelige, at socialdemokraterne er løbet fra alle valgløfter, som man afgav i valgkampen, om, at man ville gennemføre de samme vejprojekter, som de blå partier ville, siger Ole Birk Olesen.

Den daværende VLAK-regering indgik i marts en aftale med Dansk Folkeparti, en aftale som frem mod 2030 satte 112,7 milliarder kroner af til udvikling af infrastruktur, herunder veje og jernbaner.

Socialdemokratiet kom allerede i januar med partiets eget udspil til en langsigtet infrastrukturplan.

Ole Birk Olesen mener, at socialdemokratiske politikere i løbet af valgkampen før folketingsvalget 5. juni fik lovet mere, end de nu kan stå ved.

Det gælder blandt andet en tredje forbindelse over Limfjorden og en udvidelse af motorvejen E45.

- Det er det budskab, der skal gå ud herfra i dag til alle danskere, der troede, at de var blevet lovet af Socialdemokratiet, at de ville få nogle trafikinvesteringsprojekter i deres område.

- At transportministeren fortæller dem, at Socialdemokratiet ikke har lovet noget som helst i valgkampen. Derfor kan de ikke være sikre på noget som helst, siger Ole Birk Olesen under samrådet.

Benny Engelbrechts svar på den svada lyder således:

- Jeg vil sige det ganske klart, Jeg har tænkt mig som transportminister at levere det, som du, som min forgænger ikke kunne levere, nemlig en bred aftale, der holder i mange år.

Benny Engelbrecht læser under samrådet direkte op af noget af teksten fra Socialdemokratiets infrastrukturplan. Den omhandler eksemplerne med Limfjordsforbindelsen og forskellige motorveje rundt omkring i landet.

Transportministeren påpeger, at Socialdemokratiet netop ikke har lovet noget, men i planen kun er kommet med eksempler på mulige projekter.

Men det er ifølge Ole Birk Olesen kun symptomatisk på de "udenomssvar, som vi har fået en del af".

LA-ordføreren opremser en stribe eksempler, hvor S-politikere har udtrykt en forventning om, at de pågældende projekter i deres lokalområder vil blive gennemført.

Og Ole Birk Olesen nævner, at en del socialdemokratiske borgmestre i Nordsjælland har udtrykt bekymring om, hvorvidt færdiggørelsen af motorvejen til Frederikssund og en forlængelse af Hillerød-motorvejen nu falder på gulvet.

