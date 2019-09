Hun kom, hun så, men hun sejrede ikke.

Ellen Trane Nørbys duel mod Inger Støjberg om pladsen som næstformand var det helt store spørgsmål både før og under lørdagens ekstraordinære landsmøde i Herning.

Svaret blev dette: 39-årige Ellen Trane Nørby endte med at tabe. Ret klart endda.

Hun virkede dog ikke til at være i dyb chok, da afstemningens resultatet kom frem, og det var en realitet, at hun ikke skal lede partiet sammen med Jakob Ellemann-Jensen.

»Nu skal vi fremad, sammen. Vi skal bakke op om Jakob, vi skal bakke op om Inger, og vi skal først og fremmest bakke op om partiet,« lød det fra Ellen Trane Nørby, hvis stemme dog knækkede en smule, da hun holdt sin tale ovenpå nederlaget.

Nu mangler der at komme svar på to spørgsmål:

Hvad vil de politikere, der åbent har støttet Ellen Trane Nørby som ny næstformand, nu gøre?

Og hvordan vil deres forhold nu være til Inger Støjberg, der som ny næstformand er deres leder sammen med Jakob Ellemann-Jensen?

Fra Venstres folketingsgruppe havde Bertel Haarder, Jan E. Jørgensen, Kim Valentin og Ulla Tørnæs åbent sagt, at de ville pege på Ellen Trane Nørby.

Den tidligere minister Ulla Tørnæs var tydeligt berørt af nederlaget.

»Jeg valgte at lægge mit lod i Ellen Trane Nørbys vægtskål,« siger Ulla Tørnæs, der gav en ordentlig krammer til hende, da resultatet blev offentliggjort.

Men hvad tror du, at det betyder for dit samarbejde med Inger Støjberg, at du åbent sagde, at du ville pege på en anden næstformand?

»Prøv at høre her. Det er altså ikke det gamle Sovjetunionen, vi lever i, så jeg forventer bestemt ikke at blive sendt i en Gulag-lejr,« svarer Ulla Tørnæs.

Det skal lige nævnes, at Gulag er navnet på Josef Stalins brutale fangelejre, da han fra 1928 til 1953 var præsident i Sovjetunionen.

Lejre hvor tusindvis af fanger blev dræbt og det flød med blod.

Sådan forventer Ulla Tørnæs altså langtfra, at fremtiden bliver i Venstre.

Nu vil hun i stedet tage fra landsmødet med oprejst pande.

»Man må tage et kampvalg med åben og oprejst pande. Og så må man arbejde videre derfra. Hvis ikke man kan respektere, at man har stemt på en anden end den, der vandt i dag, så er alt det, der er blevet sagt på talerstolen i dag jo ingenting værd,« siger hun.

Inger Støjberg havde efter landsmødet ikke noget svar på, hvad hendes modstandere præcist skal lave i Venstre.

På spørgsmålet om, hvordan Ellen Trane Nørbys rolle i Venstre nu skal være, lød svaret:

»Det bliver et rigtig godt samarbejde, vi får,« siger Inger Støjberg.

I sin tale slog Ellen Trane Nørby da også fast, at hun som vestjyde er vandt til et liv med modvind og nok skal klare nederlaget.

»Jeg er vokset op i Vestjylland, hvor vestenvinden er hård, og hvor man lærer at stå fast,« siger hun.

Hvordan hun klarer modvinden, må tiden vise.