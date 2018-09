Den tidligere uddannelse- og forskningsminister Søren Pind skal være vært i nyt tv-program på TV 2 News.

Søren Pind får i programmet følgeskab af Henrik Sass Larsen, gruppeformand for Socialdemokratiet og tidligere erhvervs- og vækstminister.

Det afslører Søren Pind tirsdag med en video på sin Twitterkonto.

»Du bliver jo kun populær, hvis du kan tale i pip, ikke. Du har otte sekunder til din samlede forgrenede, forblommede mening, og hvis du ikke kan klare det på otte sekunder, så er du disqualified,« siger Henrik Sass Larsen i videoen, hvorefter Søren Pind siger:

Pind & Sass - premiere 3. Oktober. Glæder mig pic.twitter.com/R0R82sZ8xv — Søren Pind (@sorenpind) September 25, 2018

»Der er sørme også mange politikere, som også bare ... der kommer bare en lind grød ud.«

Det er endnu uvist, hvad programmet vil handle om, samt hvilken rolle Søren Pind og Henrik Saas Larsen får. Videoen afslører dog, at programmet får titlen 'Politik uden filter' og får premiere den 3. oktober.

Det vakte stor opsigt, da Søren Pind i maj trak sig som minister og for dansk politik i det hele taget. Dengang udtalte Søren Pind, at han følte sig tømt, og at der ikke var mere for ham at gøre i dansk politik.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Søren Pind om den nye værtsrolle. Han er dog ikke vendt tilbage på henvendelsen.