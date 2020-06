Corona presser stadig den danske rejsebranche. Et bredt politisk flertal giver ekstra lån på en milliard.

Lukkede grænser, restriktive rejsevejledninger og den fortsatte usikkerhed omkring muligheden for at rejse har ramt rejsebranchen hårdt ramt under coronakrisen.

Derfor er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om at øge det lån, staten har givet til pakkerejsebranchen, fra 1,5 milliarder kroner til 2,25 milliarder kroner. Statsgarantien forlænges desuden til 31. august.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Pakkerejsebranchen er et af de erhverv, der blev først ramt af coronakrisen, og det er desværre også et af de erhverv, der nok vil mærke eftervirkningerne længst, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- For de fleste af os skal nok holde sommerferien i Danmark i år, og det presser branchen endnu mere.

Aftalen er landet på baggrund af en ekspertgruppes anbefalinger til, hvordan pakkerejsebranchen kan komme bedst muligt gennem sommeren oven på coronakrisen.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, LA og Alternativet.

/ritzau/