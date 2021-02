Elbilkommissionen ønsker at se på, om det giver mening at indføre en afgift i København og på Frederiksberg.

Fremover kan bilister, der kører i miljøzonerne i København og på Frederiksberg, måske komme til at hoste op med penge til en såkaldt trængselsafgift.

Det fremgår af den anden delrapport fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, som bliver præsenteret fredag.

- Kommissionen anbefaler, at der igangsættes et projektarbejde med henblik på en dybdegående analyse af effekterne, herunder også fordelingseffekter samt omkostninger og teknologiske udfordringer ved kontrol og administration, af en trængselsafgift i miljøzonen i København og Frederiksberg, før der kan træffes beslutning om at indføre en sådan afgift.

- En trængselsafgift kan endvidere potentielt fungere som en trædesten til en national kilometerbaseret vejafgiftsordning, lyder det i rapporten.

Folketinget vedtog i maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de danske miljøzoner, som ligger i København, Aarhus, Odense, Aalborg samt på Frederiksberg.

De nye regler trådte i kraft 1. juli 2020.

Formålet med miljøzonerne er at sikre renere luft i storbyerne.

Kommissionen, der også kaldes elbilkommissionen, har imidlertid vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt relevant at undersøge muligheden for at indføre trængselsafgifter i de tre øvrige byer.

Det begrundes med, at miljøzonerne og trængselsniveauet i Aarhus, Odense og Aalborg ikke er store nok til, at det giver mening at indføre en trængselsafgift.

/ritzau/