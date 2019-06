Sjælsmark, kvoteflygtninge og Lindholm. På mange områder er der kilometer langt mellem Mette Frederiksen (S) og de partier, der skal sikre hende statsministerposten.

Men én ting ser det ud som om, at Socialdemokratiet kan blive enige med De Radikale, SF og Enhedslisten om: Mint skal hjem.

SF var de første ved forhandlingsbordet, og de havde allerede mandag aften meldt ud, at de vil stille krav om en hurtig handling i forhold til at finde en løsning for Mint og de 69 andre udviste børn.

Det var da også en positiv SF-formand, der forlod forhandlingerne.

»Det er meget tydeligt, at Socialdemokraterne også er optaget af det her problem. Det kunne vi se så sent som i dag. Jeg synes, vi skal finde en eller anden model, hvor vi sørger for at de her børn får mulighed for at komme tilbage til Danmark,« sagde Pia Olsen Dyhr (SF).

Hvor 'hurtig' en løsning er der tale om?

»Nu skal vi lige have det på plads, men derefter,« siger SF-formanden.

Forfærdelige sager

Også Enhedslistens formand Pernille Skipper meldte før dagens forhandlinger ud, at Mint er på dagsordenen.

»Mennesker som bor og lever i Danmark skal kunne leve og bo her sammen med dem, de elsker. Og det gælder selvfølgelig også deres børn,« siger hun og tilføjer:

»Det har været nogle forfærdelige sager, vi har set i medierne. Og det skal vi også have en diskussion med socialdemokraterne om, hvordan vi kan gøre bedre.«

Drop Støjberg

Socialdemokratiet har selv i valgkampen meldt ud, at de i tillæg til aftalen om de fremadrettede regler, som de i februar indgik med regeringen og DF, ønsker at finde en løsning for de børn, som allerede er udvist.

Den udmelding har Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard også noteret sig.

»Det lægger vi til grund, at vi er enige om. Men vi har til gode at diskutere, hvad der skal være de nye regler,« siger han efter dagens forhandlinger.

Han ser nemlig gerne, at Socialdemokratiet dropper aftalen fra februar helt og laver en ny aftale, som ikke er dikteret af fungerende Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) og DF. Og det ser han som sådan heller ikke noget til hinder for.

»Der er jo hverken fremsat et lovforslag eller offentliggjort nogen mere præcis aftale om det,« siger han.

Efter sommerferien

Partierne ser altså ud til at være enige så langt, at der skal findes en løsning, som kan give Mint og de andre udviste børn en mulighed for at vende hjem.

Hurtigt, hvis det står til SF og ikke mindst Mints papfar Frank Thøgersen, hvis familie siden oktober har været splittet i to.

»Det ville være stort, hvis Mint kan starte i skole sammen med de andre skolebørn i Danmark efter sommerferien,« siger han - men frygter dog, at en løsning for Mint kan trække ud i mange måneder endnu.

Mette Frederiksen (S) kan efter dagens forhandlinger heller ikke give Mints papfar en mere præcis tidshorisont.

»Først og fremmest deler han (Mints papfar, red.) og jeg vel ønsket om, at vi får dannet en regering hurtigt,« siger hun og understreger, at Socialdemokratiet igennem hele valgkampen har sagt, at de står fast på den stramme udlændingepolitik: »men det forhindrer os ikke at hjælpe Mint og de andre børn, som er kommet i klemme på en urimelig måde.«