Afviste asylansøgere, som ikke har gjort noget kriminelt, bor på Udlændingecenter Ellebæk, der møder kritik.

Udlændingecenter Ellebæk i Nordsjælland får kritik af Europarådets Torturkomité.

Stedet betegnes faktisk som et af de værste i EU, konkluderer komitéen ifølge TV2 i en rapport.

- Stedet egner sig ikke til mennesker, siger Hans Wolff til TV2.

Han var leder af den delegation, som besøgte Ellebæk i april.

Det er afviste asylansøgere, som ikke har gjort noget kriminelt, der er på Ellebæk.

De er frihedsberøvet bag tremmer og pigtråd, da myndighederne blandt andet frygter, at de afviste asylansøgere kan finde på at gå under jorden, inden de kan sendes hjem.

- Vores fund er meget alvorlige. Først og fremmest er de fysiske rammer i utrolig dårlig stand. Men vi mener også, at det er helt uacceptabelt at placere disse mennesker under fængselslignende forhold, som dem vi har set.

- De er ikke kriminelle, men de bliver placeret i et center, der er meget værre end et fængsel, siger Hans Wolff.

De danske myndigheder er ikke tvunget til at rette ind efter kritikken.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har ikke ønsket at stille op til interview, skriver TV2. Det samme gælder Kriminalforsorgen og centerchefen på Ellebæk.

/ritzau/