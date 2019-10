Folketingsmedlemmet Torsten Gejl (Å) har været nødt til for en kort periode at gå på sygeorlov.

Det skyldes, at han har en diskusprolaps, der er brudt op.

Det skriver Alternativet-politikeren selv på Facebook:

'Det er desværre tid til en kort pause fra Folketinget for mit vedkommende. Jeg har en diskusprolaps i den nederste del af ryggen, som er brudt op,' skriver han og fortsætter:

'Jeg tager derfor en kort sygeorlov fra Folketinget indtil den 25. november.'

Videre skriver han, at han vil arbejde en smule fra sygesengen, men at hans sæde i Folketingssalen vil blive overtaget af partiets førstesuppleant Mira Issa Bloch, indtil han er klar til at vende tilbage.

'Mira er en social ildsjæl, så Alternativets socialpolitiske arbejde er i gode hænder. Tag godt imod hende,' skriver han og slutter:

'Jeg glæder mig allerede til at komme tilbage og fortsætte arbejdet med fornyede kræfter og energi.'