Folketingsmedlem og politisk ordfører for Alternativet, Torsten Gejl, har sygemeldt sig med stress.

Det skriver han i et opslag på Facebook, hvor han beretter, at han som følge af stressen har mange fysiske smerter i skuldre og ben.

'Jeg lyttede ikke til det, som både kroppen og mine nærmeste forsøgte at fortælle mig'.

'Det har en pris, og den betaler jeg nu. Min krop protesterer på det kraftigste mod det, jeg har udsat den for. Derfor skal jeg have en pause'.

Han oplyser, at sygemeldingen vil vare fra i dag og tre måneder frem.

'Selvom livet som politiker har både lyse og mørke øjeblikke, elsker jeg mit job. Det er både min drivkraft og min udfordring. Men nu det desværre tid til en pause', skriver han og tilføjer:

''Jeg har ingen kognitive følgeskader, men min krop har sagt fra, og hvis jeg ikke tager det alvorligt nu, er jeg bange for, at mine skader bliver kroniske'.

I opslaget skriver han, at han måtte melde fra til Folkemødet, hvor han skulle have deltaget i 14 debatter.

Men han erkender, at han har været overbelastet i for lang tid. Og derfor trækker han nu permanent stikket for en periode.

'At sidde alene i Folketinget i tre år for Alternativet med 52 ordførerskaber når alt handler om overlevelse, medfører ganske enkelt et ekstremt højt tempo. Når så miraklet sker, og partiet overlever, skal der findes en landingsbane for at komme ned i et forsvarligt tempo igen. Det har været svært for mig – faktisk fortsatte jeg bare i fuld fart'.

'Samtidig har det været svært for mig at indse og acceptere, at jeg var ramt af stress, og hvor tosset det end kan lyde, føltes det at blive sygemeldt i sig selv stressende'.

Torsten Gejl er valgt i Østjylland.

Det bliver Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, som 7. september skal stemmes ind i Folketinget som hans suppleant.