»Vi befinder os i en historisk økonomisk krise,« advarer Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen torsdag eftermiddag, før han når til sin pointe:

Danmark kommer ikke ud af krisen med den kurs, som statsminister Mette Frederiksen har udstedt.

Med skattestigninger samt en ny skat på aktieindkomst, som skal være med til at finansiere ret til tidlig pension - 'Arnes pension'

»Der er blevet vedtaget eller foreslået i alt 23 skattestigninger på godt 13 milliarder kroner fra den socialdemokratiske regering,« siger han fra talerstolen på Dansk Erhvervs årsdag og slår fast:

Statsminister Mette Frederiksen (S) taler ved Dansk Erhvervs Årsdag som afholdes i Øksnehallen i København, torsdag den 10. september 2020. Foto: Liselotte Sabroe

»Det kan godt være, at det var coronakrisen, der lukkede Danmark ned. Men det er altså regeringen, der er ved at sætte Danmark i stå.«

Mette Frederiksen påstår dog, at Danmark har klaret sig langt bedre gennem coronakrisen sammenlignet med andre lande - også økonomisk:

»Alt tyder på, at vi kommer økonomisk bedre gennem det her år end stort set alle andre lande,« sagde statsministeren, da hun havde ordet fra samme talerstol en time tidligere.

Det giver Jakob Ellemann-Jensen ikke meget for.

Han mener, at Mette Frederiksens regering handler uansvarligt ved at bruge for meget af det økonomiske råderum midt i en økonomisk krise.

»Vi ser, at ansvarligheden skrider. Den skrider i Folketinget. Råderummet, som er skabt gennem ansvarlige reformer. Og som et eller andet sted er vores fælles opsparing. Den bliver brændt af i en rasende fart,« siger han og sætter igen fokus på 'Arnes pension':

»Nu handler argumentet for den berømte Arne-reform ikke længere om nedslidning, men - hvis jeg skal være helt ærlig - om at tilgodese en bestemt vælgergruppe,« siger Venstre-formanden.