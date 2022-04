»Noget svineri«

Mette Frederiksen er sprunget ud som klimakriger og barsler med afgifter, der skal få danskerne til at transportere sig mere klimavenligt.

»Jeg og regeringen har ikke længere et ‘men’ i den grønne omstilling. Forbeholdet er væk,« skrev Mette Frederiksen i en kronik i Politiken.

Men regeringens ministre har stadig fine rejsevaner, som langtfra gavner klimaet.

Gang på gang sender ministrene deres ministerbiler til Aalborg med et tomt bagsæde. Imens tager de selv flyet og møder ministerbilen i Aalborg Lufthavn.

B.T. har gennemgået Åbenhedsordningen og har spurgt de relevante ministre til deres ture til Jylland, som fremgår af ordningen.

Siden efteråret 2020 har otte ministre – herunder Mette Frederiksen – i 26 tilfælde fløjet til Aalborg eller Aarhus, mens ministerbilen er kørt med tomt bagsæde til Jylland. I visse tilfælde er ministerbilen også kørt tom tilbage til København.

»Det er både at svine med klimaet og skatteborgernes penge. Og det er nærmest det sidste, som forarger mig mest,« siger René Christensen, finans- og klimaordfører i Dansk Folkeparti.

epa09846460 Danish Prime Minister Mette Frederiksen arrives for the European Council Summit in Brussels, Belgium, 24 March 2022. Foto: JULIEN WARNAND

»Det koster jo penge at få en ministerchauffør til at køre til Aalborg. Og hvis ministeren blot skal fragtes fra lufthavnen til Aalborg, så kan man tage en taxa. Skatteborgerne skal ikke betale for, at ministrene skal se fine ud på rejser til Jylland,« siger han.

I nogle tilfælde har ministrene besøgt flere steder i Nordjylland. Men i andre tilfælde er ministerbilen kørt til Aalborg for at fragte ministeren den korte tur på omtrent 10 kilometer ind til et møde i Aalborg.

»Når regeringen og de røde mener, at verden er ved at gå under, så skulle de tænke over, hvordan de transporterer sig selv. Trine Bramsen siger til danskerne, at de bare skal tage cyklen på arbejde i stedet for bilen, og så rejser ministrene på den her måde. Det er hykleri,« siger Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige

Ministrenes klimatunge rejsevaner mødte senest kritik, da Berlingske i 2020 beskrev, hvordan ministerbiler kører land og rige rundt uden en minister på bagsædet.

De har brugt fly-finten Ifølge Åbenhedsordningen har ni nuværende ministre fået ministerbilen til at køre tom til Jylland, mens de selv har taget flyet og mødt ministerbilen i lufthavnen. Ministerlisten tæller: Statsminister Mette Frederiksen

Erhvervsminister Simon Kollerup

Finansminister Nicolai Wammen

Bolig- og Indenrigsminister Kaare Dybvad Bek

Kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Miljøminister Lea Wermelin

Social- og ældreminister Astrid Krag

Men selvom Mette Frederiksen siden dengang har fjernet ethvert forbehold i regeringens grønne profil, har ministrenes rejsevaner ikke ændret sig en dyt.

Som DR Detektor har beskrevet, er størstedelen af plugin-ministerbilerne heller ikke grønne. De lange ture foregår nemlig med benzin i de store, tunge biler.

Erhvervsminister Simon Kollerup og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen er de to ministre, som flest gange har sendt deres ministerbil tom til Aalborg, mens de selv har fløjet. I alt seks gange hver, selvom rejseaktiviteten har været begrænset af corona.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) ved Erhvervsministeriet og Nationalbankens pressemøde om sanktionerne mod Rusland som følge af invasionen i Ukraine og deres betydning for dansk pengepolitik, i Erhvervsministeriet tirsdag den 29. marts 2022. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Erhvervsministeriet forklarer, at rejsevanerne skyldes praktik.

»Erhvervsministeren har i det daglige en travl kalender, der dækker aktiviteter i både ind- og udland. Derfor forsøger Erhvervsministeriet at tilrettelægge ministerens dagligdag så effektivt som muligt, og det kan indebære en kombination af flyrejser og brug af ministerbilen. Det har i øvrigt været praksis gennem skiftende regeringer,« skriver ministeriet i et svar til B.T.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, afviser fuldstændig, at S-ministrenes rejsevaner er klima-hykleriske.

»En minister har en arbejdsuge, der tidsmæssigt overstiger to fuldtidsjob, og skal i øvrigt være minister for hele Danmark. Derfor kan det være nødvendigt at flyve og få ministerbilen til at hente sig. Især i Aalborg, som ellers vil tage en halv dag i transport frem og tilbage,« siger han.

Også selvom ministerbilen blot skal fragte en minister få kilometer til Aalborg? Det kunne en taxa klare?

»Ministerbilen er ikke bare et transportmiddel, men også et rullende kontor og et fortroligt rum for ministeren. Så det kan godt være relevant at bruge ministerbilen i sådant et tilfælde.«

Men når I nu vil have danskerne til at træffe flere grønne valg, er det så ikke en oplagt lejlighed til selv at ændre rejsevaner?

»Det kan i visse tilfælde være en nødvendighed. Jeg synes, det er vigtigt at investere i klimavenlige ministerbiler, som også er en prioritet for regeringen.«

»Denne regering er den mest klimaambitiøse regering nogensinde. Vi har formentlig verdens mest ambitiøse klimamål, og vi investerer milliarder i den grønne omstilling,« siger S-ordføreren.