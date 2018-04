»Det får konsekvenser, hvis man stemmer imod partiet,« lyder det advarende fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Det sker på et lukket gruppemøde i Socialdemokratiet i januar.

Lidt efter tager socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil, der har været tæt på Mette Frederiksen længe før hun blev formand, ordet.

»Der bør også være sanktioner, hvis man bare siger noget, der ikke er partiets politik,« siger hun.

Det falder ikke i lige god jord overalt i gruppen.

»Ved vi overhovedet, hvad vi mener i næste måned,« er der nogle, der tænker for sig selv.

I perioden, hvor Helle Thorning-Schmidt var statsminister, var Pernille Rosenkrantz-Thiel en fremtrædende person i Mette Frederiksens kaffeklub Netværket, som ideologisk lå og balancerede imellem højrefløjens Morgenmadsklubben og venstrefløjen, der kaldte sig Rustbankerne. Så hun har været tæt på Mette Frederiksen længe før hun blev formand. Mette Gjerskov hørte dengang til Rustbankerne, som siden er nedlagt, og flyttede i december 2016 med de andre rustbankere over i en kaffeklub, der fortsat bare hedder Den ny kaffeklub.

Dagen efter siger tidligere fødevareminister Mette Gjerskov til Politiken, at hun - modsat partiledelsens linje - vil stemme imod et burkaforbud.

»Om det får konsekvenser, det er op til ledelsen at vurdere«, siger hun.

Ikke længe efter bliver Gjerskov udfordret af en modkandidat som folketingskandidat i Roskilde, og må gennem et kampvalg, hvor hun også opdager, at hun ikke har opbakning fra den lokale S-borgmester Joy Mogensen.





Mange spekulerer på, om det er hævnen for at træde ved siden af, men centralt placerede kilder i Socialdemokratiet afviser den tanke.

»Hvis vi ville af med Mette Gjerskov, ville vi have opstillet en kandidat, der kunne slå hende,« lyder argumentet.

Hos folketingsmedlemmer længere nede i hierakiet er der dog en ulmende utilfredshed med den hårde styring af partiet, der udøves af Mette Frederiksen, gruppeformand Henrik Sass Larsen og den indflydelsesrige stabschef og særlige rådgiver Martin Rossen.



Man skal ikke træde meget ved siden af, før man bliver indkaldt til kammeratlige samtaler. Man kan også blive forbigået i forbindelse med konstitueringer, hvis man ikke er inde i varmen hos ledelsen og analyseafdelingen, som interne kritikere lidet flatterende kalder Stasi-agenturet (DDRs hemmelige politi).

»Hvis man fortsætter den hårde linje, vil folk på et tidspunkt synes det er for meget, og så risikerer ledelsen at nogle gør oprør. Folk finder sig ikke i det i længden,« siger en kilde i folketingsgruppen, der ikke tør stå frem af frygt for repressalier.

F.eks. er ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff for nylig gået på barsel med lille Svend (opkaldt efter Auken). Han havde indstillet til ledelsen, at Yildiz Akdogan skulle overtage ordførerposten, men han hørte ingenting, før ledelsen meddelte, at det blev Astrid Krag. Mette Gjerskov sad i et internationalt udvalg, som hun var gået meget op i, og ville gerne fortsætte, men det gik til Christine Antorini.





Folketingsmedlemmer, der sidder på de bageste bænke, klager også over, at deres adgang til hjælp fra akademikere og HK’ere er blevet begrænset. Tidligere kunne 2-3 folketingsmedlemmer selv ansætte en akademiker og en sekretær til deling, men siden sidste valg har ledelsen selv sat sig på pengene og ansat akademikere og HK’ere, som man nu er fire eller fem folketingsmedlemmer om at dele.

Nogle klager over, at pengene styres centralt og at de i stedet for at blive administreret af folketingsmedlemmerne »går til Facebookvideoer, hvor Reimer Bo Christensen interviewer Henrik Sass Larsen«. Dertil kommer, at folketingsmedlemmerne opfatter det som om, akademikerne arbejder for Martin Rossen mere end de arbejder for folketingsmedlemmerne.





Der bliver ifølge BTs oplysninger også holdt øje med, om politikerne deler og liker ledelsens opslag på sociale medier.

Et anonymt gruppemedlem siger:

»Det kan få konsekvenser karrieremæssigt, hvis man laver larm i gruppen. På nogle områder er der en mere stram topstyring end der var under Helle Thorning. Jeg tror, folk æder det i sig, fordi det er vigtigt at holde sammen op til et valg. Men det kan eksplodere på et tidspunkt.«

Et tredje gruppemedlem siger:

»Under Helle Thorning-Schmidt risikerede ordførere at læse i avisen, at politikken på deres område var omlagt, fordi det slet ikke var blevet diskuteret i gruppen. Nu bliver politikken vendt i gruppen, men når den så er vedtaget forventes det også, at alle bakker op.«

Topstyring er nødvendig i Socialdemokratiet

Det erkender den tidligere transportminister og politisk ordfører Magnus Heunicke (S), da han bliver forelagt kritikken fra nogle af hans anonyme kolleger i folketingsgruppen.

»I store partier vil der altid være uenighed om, hvor meget topstyring, der skal være. Men i Socialdemokratiet er det simpelthen nødvendigt. Og det ved vi jo, os der har haft ansvar som ministre og lignende,« siger Magnus Heunicke.

»Vi har en leder, vi alle bakker op om, og som skal have rum til at lede. Det kræver noget toppstyring. Men Mette gør det at hun inviterer ordførerne og lytter til deres input. Det gjorde vi ikke tidligere,« siger han.





Den dag, hvor regeringen fremlagde sin ghettoplan, blev .alle S-ordførere, der har ordførerskaber indenfor det område, kaldt til møde med Mette frederiksen for ordenden. Hvert denkelt element i regeringebs plan blev gennemgået, og ordførerne kunne komme med input. Derefter blev der lagt en strategi.

»Vi har mulighed for at komme med vores ideer, men vi forventer også af hende at hun lægger partiets kurs. Man kan selvfølgelig kkeforvente, at alle er enige i alt. Men før vi for eksempel omlagde udlændingepolitikken, var der meget debat, - vi havde aftenmøder i folketingsgruppen og et stort møde i Middelfart med borgmestrene - og det mundede ud i en fælles analyse,« siger Magnus Heunicke.

Om kritikken af akademiker-systemet siger han:

»Vi er i gang med at evaluere det, og det kan godt være, vi skal finde en anden form.«

BT har også fået en skriftlig kommentar fra gruppenæstformand Dan Jørgensen på vegne af Socialdemokratiets ledelse:

»Det er rigtigt, at vi har samlet medarbejdere for at sikre en høj faglighed og koordination. Det er nødvendigt overfor et stærkt regeringsapparat. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at vi skal sikre en rigtig god hjælp til alle gruppens medlemmer. Det er alle enige om. Og selvfølgelig er det en balance, som vi løbende evaluerer. Det er også en diskussion, vi løbende har internt i gruppen, så alle kan komme til orde helt uden anonymitet,« siger Dan Jørgensen.