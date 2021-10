Champagnepropperne sprang, og den ene kendis efter den anden meldte sin ankomst, da tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt mandag holdt reception for at fejre sin nye bog.

Men selvom den socialdemokratiske formand gennem ti år inviterede til fest, skulle man altså se langt efter partispidserne fra Liste A.

Det kan måske skyldes, at bogen, 'Blondinens betragtninger – om køn, feminisme og #metoo', tager fat i nogle ubehagelige kapitler i partiets historie.

Helle Thorning-Schmidt skriver blandt andet om håndteringen af Jeppe Kofod-sagen, hvor den nuværende udenrigsminister havde sex med en 15-årig DSU'er til et ungdomspartistævne.

Hun fortæller også om, hvordan hun oplevede, at Mette Frederiksen i Thornings egen regeringstid 'modarbejdede' hende i kampen om partiets linje i en række centrale spørgsmål.

»Og det er lige så velkendt, at Mette havde min position i partiet og i Statsministeriet i sigte til sig selv. Set i det lys var det ikke altid fantastisk at have hende med på magtfulde poster,« skriver Thorning blandt andet.

Blandt de mange gæster mandag var en stribe kendisser – herunder musikerne Gulddreng og Pernille Rosendahl, skuespilleren Iben Hjejle samt flere medieprofiler og #metoo-aktivister.

Men altså ingen topfolk fra Helle Thornings eget parti. Dog mødte hendes tidligere hovedmodstander, forhenværende Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen, op med en stor buket blomster.

Helle Thornings tidligere hovedmodstander, forhenværende Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen, mødte op med en stor buket blomster. Foto: Martin Sylvest Vis mere Helle Thornings tidligere hovedmodstander, forhenværende Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen, mødte op med en stor buket blomster. Foto: Martin Sylvest

»Jeg tror, de er meget optaget af forskellige ting. Det er helt fair, at de ikke er kommet. Jeg skriver heller ikke som socialdemokrat, jeg skriver som mig,« lød det fra hovedpersonen selv, da B.T. fangede Helle Thorning-Schmidt ved bogreceptionen.

Hun bruger flere kapitler i bogen på at se kritisk tilbage på blandt andet kulturen på netop Christiansborg og i sit eget parti, samt dækningen af hende som Danmarks første kvindelige statsminister.

»Jeg skriver selv i bogen, at jeg på et tidligere tidspunkt kunne have kigget på kulturen i Socialdemokratiet, det burde og bør man gøre i store organisationer,« tilføjede hun i et kort kommentar, før festen fortsatte.

En af de socialdemokrater, der havde fundet vej til bogreceptionen, var formanden for ungdomspartiet DSU, Frederik Vad.

Adspurgt om han var skuffet over det dårlige fremmøde blandt topsocialdemokrater svarede han uden at tøve:

»Det må de sgu selv ligge og rode med«.

»Det er en tidligere socialdemokratisk statsminister og partiformand igennem ti år, der har inviteret, og det er stort. Jeg vil gerne repræsentere de unge socialdemokrater. Det gør jeg også, fordi det her er en meget vigtig diskussion, som Helle har engageret sig i,« lød det fra Frederik Vad, der sendte endnu en svirper til partiledelsen.

Helle Thorning-Schmidt sammen med aktivisten og influenceren TwerkQueen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Helle Thorning-Schmidt sammen med aktivisten og influenceren TwerkQueen. Foto: Martin Sylvest

»De må sgu selv finde ud af i den generation, hvem der kommer til hvad, og hvorfor de ikke kommer. Det må de selv stå til regnskab for eller svare på.«

Han roste dog også den udvikling, Socialdemokratiet har været igennem, og at man nu har fået retningslinjer, samværdspolitik og en uafhængig advokatordning på plads.

Der var dog enkelte socialdemokrater på gæstelisten, herunder Sophie Hæstorp Andersen, der er spidskandidat til overborgmesterposten i København ved det kommende kommunalvalg, samt de tidligere ministre Mogens Jensen og Bjarne Corydon.

Sidstnævnte var Thornings højre hånd som finansminister i regeringsperioden 2011 til 2015, men har siden meldt sig ud af partiet.