Det vil give flere penge i statskassen, hvis man afskaffer topskatten.

En meget opsigtsvækkende udmelding.

Og endnu mere opsigtsvækkende bliver den, når den kommer fra skatteminister Jeppe Bruus (S).

Ifølge Berlingske er det lige præcis, hvad han har indrømmet i et svar på et spørgsmål stillet i Folketingets skatteudvalg.

Forskere præsenterede i sommer et nyt studie, som viste, at danskerne gerne går målrettet efter et jobskifte, der vil give en højere løn, og dermed sender flere penge i statskassen.

Ud fra dette studie har Skatteministeriet regnet ud, at man kan ville kunne opnå en milliardgevinst ved at droppe topskat.

Bo Sandemann Rasmussen er professor i økonomi på Aarhus Universitet. Hans kalder ministerens svar for 'bemærkelsesværdigt'.

Til Berlingske siger han:

»Det vil være svært at argumentere for at have en skat, der reelt reducerer det offentliges skatteindtægter – det eneste argument skulle være, at skatten reducerer uligheden. Men så må man sige, at prisen for at reducere uligheden på denne måde er meget høj.«

Liberal Alliance er det eneste parti i Folketinget, der arbejder aktivt på at få afskaffet topskatten, og partiets formand, Alex Vanopslagh, mener, at skatteministerens svar sætter spørgsmålstegn ved venstrefløjens argumentation for at have nogle af verdens højeste skatter.

Skatteminister Jeppe Brus har ikke ønsket at uddybe sit folketingssvar.