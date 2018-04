Margrethe Vestager arbejder til daglig som EU-kommissær, hvilket betyder, at hendes faste bopæl ligger i Bruxelles. Men lokationen har haft konsekvenser for familielivet.



Det skriver ALT for damerne.

Den tidligere vicestatsminister og politisk leder for Det Radikale Venstre forlod i 2014 sine poster i dansk politik til fordel for et job som konkurrencekommissær i EU.

Men jobskiftet krævede også et bopælsskifte. EU ligger i Bruxelles, og Margrethe Vestager rykkede dermed rødderne op og tog sin mand og to døtre med til den belgiske hovedstad.

Det var dog ikke lige let for alle i familien. Til mediet forklarer EU-kommissæren, at hendes yngste datter, Ella på 15 år, ikke brød sig om at bo i Bruxelles. Derfor er Margrethe Vestagers mand flyttet tilbage til Danmark sammen med datteren.

»Det er sjovt, som børn er forskellige. Vores mellemste datter har aldrig været så glad for noget, som for at være i Bruxelles, og ja, den yngste har sjældent været så træt af noget. Vi ser sådan på det, at når børnene ikke er glade, så må vi lave om, og det er det, vi har gjort ved, at de er flyttet tilbage til Danmark, hvor Ella går i niende klasse,« fortæller hun.



Derfor tager Margrethe Vestager i nogle uger til Danmark, mens hendes mand og datter tager til Bruxelles i andre uger, når den splittede familie skal samles.

EU-kommissæren forklarer, at denne ordning fungerer, og at hun er fortrøstningsfuld ved, at andre teenageforældre formentlig heller ikke ser meget til sine unge mennesker, selvom de bor i samme hus.



Som konkurrencekommissær har Margrethe Vestager til opgave at sikre, at EUs konkurrencepolitik bliver overholdt. Det har blandt andet betydet, at hun i sit virke har ført sager mod de store tech-virksomheder Google og Apple.