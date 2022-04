Der er udbrudt en veritabel skyttegravskrig på sociale medier, efter Berlingske sent onsdag aften skrev en historie om Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Socialdemokratiske ministre og partisoldater har kastet sig over journalisterne bag og kaldt artiklen om Bertelsens private indkøb af mobiltelefoner for 'en krænkelse af privatlivets fred' og langt over stregen.

Et særligt voldsomt udfald kommer fra tidligere justitsminister og toppolitiker i Venstre, Søren Pind.

»I er virkelig fucked op med den artikel,« skriver ekspolitikeren med direkte adresse til Berlingske-journalisterne i et opslag på Twitter.

I artiklen afdækker Berlingske, at den magtfulde departementschef under sidste års kontrovers om slettede mink-sms'er skaffede en ny mobiltelefon og et nyt privatnummer.

Ifølge avisens oplysninger skete købet bare få timer, før statsminister Mette Frederiksen stillede sig op foran pressen for at forklare, hvorfor hun selv og Barbara Bertelsen samt andre af ministeriets topfolk systematisk slettede sms'er uden at journalisere dem.

Afdækningen har ført til voldsomme reaktioner.

»Det er på alle måder grænseoverskridende, at jeg skal forholde mig til et privat indkøb fra en offentlig embedsmand, der har lov til et privatliv. Bliver det næste, at Berlingske går ud og roder i embedsfolks skrald,« spørger politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) i tandem med en strøm af røde toppolitikere.

»Stop nu! Embedsmænd har også ret til et privatliv! Vi politikere skal tænke os godt om, hvis vi vil sikre dygtige folk i ministerierne i fremtiden. Stop mistænkeliggørelsen,« skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Berlingske har i artiklerne citeret flere eksperter, der mener, at sagen har offentlighedens interesse.

Frederik Waage, der er professor og i forfatnings- og forvaltningsret, siger dog til avisen, at han ikke mener, at Berlingskes oplysninger er mistænkeliggørende.

En samlet blå blok på Christiansborg har krævet klare svar fra Statsministeriet på, hvad Bertelsens private telefoner er blevet anvendt til.

B.T. har forsøgt at få en opfølgende kommentar fra Søren Pind, men eksministeren er ikke vendt tilbage på henvendelsen. B.T. afventer også en kommentar fra Berlingskes chefredaktion til kritikken.